vor 57 Min.

Worüber sich die Betriebe in der Region freuen

Die Industrie- und Handelskammer feiert die besten Auszubildenden des Prüfungsjahrgangs 2017/2018.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben hat die 73 besten Absolventen (mit einem Notenschnitt bis 2,4) aus der Region Neu-Ulm und Günzburg geehrt, die mit ihren Spitzenleistungen unter allen 1271 Prüflingen herausragen.

„Ihnen gebührt unser aller Hochachtung und große Anerkennung – Sie sind die Elite aus jedem Ausbildungsberuf“, lobte Hermann Hutter, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Günzburg die Absolventen, die in diesem Jahr überaus erfolgreich ihre Ausbildung bei der IHK Schwaben absolviert haben.

„Die Investition in Ausbildung ist die Investition in die Fachkräfte von morgen. Fachkräfte, die für die Wirtschaft zunehmend schwieriger zu gewinnen sind“, betonte Hutter. Die IHK will deshalb den Betrieben helfen, den Ausbildungsnachwuchs „fit“ für die Zukunft zu machen. In Schwaben gibt es seit Anfang Juni eine IHK-Zusatzqualifikation „Digitale Kompetenz“, und dies bayernweit exklusiv. Damit werden die neuen Azubis im Umgang mit neuen Technologien bereits während der Ausbildung noch besser geschult.

Der prominente Interview-Gast faszinierte die Anwesenden: Die Augsburgerin Tina Schüssler, 43-jährige mehrfache Kickbox-Weltmeisterin im Fliegengewicht, erzählte, wie sie sich 2009 nach einem Schlaganfall wieder ins Leben und an die Spitze ihres Sports zurückgekämpft hat.

Das sind die besten Auszubildenden aus dem Landkreis Günzburg

Marius Fischer, Bauwerksmechaniker für Abbruch- und Betontrenntechnik (Bohralex Burgau). Stefan Wagner, Bauzeichner (Ingenieurbau Kling Consult Krumbach). Philipp Aumann, Brunnenbauer (Terrasond Günzburg). David Wiedenmann, Chemikant (Richard Geiss GmbH Rettenbach). Maximilian Groenig, Elektroniker für Automatisierungstechnik Produktions- und Fertigungsautomation (Lingl Krumbach). Fabian Scherer, Elektroniker für Betriebstechnik Produktions-/ verfahrenstechnische Anlagen (BWF Offingen). Lisa Hupfauer, Fachkraft für Lagerlogistik (Ludo Packt Jettingen-Scheppach). Julian Schiller, Fachkraft für Lebensmitteltechnik (OSI Food Solutions Günzburg). Domenic Wasner, Fachkraft für Lebensmitteltechnik (OSI Food Solutions Günzburg). Adrian Holland, Fachkraft für Lederherstellung und Gerbereitechnik (Bader Ichenhausen). Justin-Manuel Mayer, Fachkraft für Metalltechnik Konstruktionstechnik (Kardex Neuburg). Michelle Schrage, Fachkraft für Metalltechnik Montagetechnik (Scheppach Ichenhausen). Tobias Schweiger, Fachkraft im Fahrbetrieb (BBS Brandner Thannhausen). Khon-Vi Chung, Gerberin (Bader Ichenhausen). Michael Aumann, Holzbearbeitungsmechaniker (ASTA-Holzwerk Ziemetshausen). Nadine Arzberger, Hotelfachfrau (Schloßbrauerei Autenried). Manuel Siegner, Industriemechaniker Feingerätebau (Wanzl Leipheim). Daniel Götzfried, Industriemechaniker (Wanzl Leipheim). Patrick Fischer, Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann (Cancom Jettingen-Scheppach). Franziska Gehring, Kauffrau im Einzelhandel (Lidl Burgau). Magdalena Frey, Kauffrau im Gesundheitswesen (Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg). Alexaner Vogele, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (Finanzberatung Thomas Wolfgang Drexel, Münsterhausen). Tanja Alstetter, Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Versicherung (WD Finanzvermittlung Günzburg). Dominik Mahler, Konstruktionsmechaniker Feinblechbau (Faist Krumbach). Sandra Negele, Kosmetikerin (Elisabeth Stocker Parfümerie Krumbach). Tugay Bayhan, Maschinen- und Anlagenführer Textiltechnik (UTT Krumbach). Katrin Loiusa Hafenrichter, Medientechnologin Siebdruck (Schmidt Siebdruck Günzburg). Kristina Schauer, Restaurantfachfrau (Gasthof „Adler“ Ziemetshausen). Jenny Raaf, Sport- und Fitnesskauffrau (XLNC-Sports Leipheim). Britta Vogt, Technische Produktdesignerin (Reflexa-Werke Rettenbach). Julian Beier, Textillaborant Textiltechnik (BWF Offingen). Lara Tschabrun, Veranstaltungskauffrau (Legoland Günzburg). Andreas Bollinger, Werkzeugmechaniker Formentechnik (Polytec Tooling Thannhausen). Tobias Kiechle, Werkzeugmechaniker Stanztechnik (BSB Metallverformung Burgau).

Themen Folgen