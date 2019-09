00:31 Uhr

Wucht, Witz und Leidenschaft

Stürmischen Applaus erntete das Jugendblasorchester des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes im Günzburger Forum

Von Helmut Kircher

Sie haben wohl richtiggehend Blut geleckt, die 80 rundum hoch motivierten Instrumentalisten des Schwäbischen Jugendblasorchesters. Wie sonst könnte denn solch opulent zur Schau gestelltes Orchesterflair, solch tonal rasante Eloquenz möglich sein? Theo Keller, stellvertretender Präsident des Allgäu Schwäbischen Musikbundes (ASM) hatte durchaus recht mit seiner Feststellung, diese Nachwuchsformation sinfonischer Blasmusik sei „eine klingende Visitenkarte der Region und des ASM“.

In nahezu ekstatischer Hochfrequenzstimmung nahmen die Musikerinnen und Musiker eine schweißtreibende „Herbstarbeitsphase“ auf sich, wurden von Dozenten und Dirigenten durch so etwas wie den orchestralen Fleischwolf gedreht, instrumental auf Glanz gebürstet und zu interpretationswilligem Frohsinn motiviert. Und was dabei herauskam, konnte sich hören lassen, brillantissimo, in sieben ebenso emotionalen wie mitreißenden Stücken schwierigkeitsbestückter Gestaltungskraft, geleitet von zwei Dirigenten.

Im ersten Teil stand der spanische Komponist und Professor für Orchesterleitung, José Rafael Pascual Vilaplana, am Pult. Schwer zu sagen, was an ihm beeindruckender war: seine temperamentsprühende, schwelgerisch klarstimmige Dirigiersprache oder sein außergewöhnliches Gedächtnis. Er leitete von der ersten bis zur letzten Note auswendig.

Wie erfrischend kontrastreich sich dieses Jungorchester präsentiert, zu welch strikt modernem Klangritual es befähigt ist, zeigte sich schon im einführenden „Evocazioni“ von Paul Huber. Beschwörend, eindringlich und akkordisch hochdifferenziert die Mischung aus gregorianischer Totenmesse und neuzeitlicher Choraldeutung. Immer wieder die vereinsamte Soloflöte im Vordergrund, hinweggefegt vom bombastisch vollmundigen Tutti, mit frenetischem Schlagwerk im Dauereinsatz.

Beethovens begeisternde Ode-an-die-Freude-Funken, aus seiner 9. Symphonie, schlugen dann in Michael Markowskis „Joyride“ schnittig in Szene gesetzte Wohlklangwellen. Im Hintergrund als klingende Delikatesse zitiert, durchwanderten sie schicksalhaft das Stück, konnten allerdings nie prallen Klang entfalten, die Vehemenz der zeitgemäß auskomponierten Klassik-Jazz-Pop-Freestyle-Partnerschaft behielt natürlich, flott und heftig, die Oberhand. Ein echter Knaller dann die klangberauschte Fulminanz und orchestrale Akkuratesse in Philip Wilbys sechzehn „Paganini Variations“. Choralartiger Sound, grummelndes Blech, flirrende, grunzende, donnergrollende, total vertrackte Rhythmen. Schräg swingende Hummel- und Höhenflüge in frech unbekümmertem Zeitgeist. „It’s crazy, but I love it“ (es ist verrückt, aber ich liebe es) urteilte der Gastdirigent, so verrieten die beiden mitmusizierenden Moderatoren.

Den zweiten Teil durfte dann der Hausdirigent des Schwäbischen Jugendblasorchesters, Toni Scholl, mit der Schlüsselrolle bläserischen Alltags, einem Marsch, beginnen. In sinfonisch veredeltem Habit natürlich, dem Glanzstück aus Sergej Prokofjews Oper „Die Liebe zu den drei Orangen“. Fabelhaft, wie es Scholl gelingt, auf seinen jugendlichen Klangkörper einheitlich vehemenzgeladene Selbstsicherheit zu übertragen.

Bestechend, wie expressiv die Musikerinnen und Musiker die neotonalen Pfade des Fünftonmotives in Johan de Meijs Wettbewerbsstück „La Quintessenza“ abschreiten, wie sie mit „Wucht, Witz und Leidenschaft“ (Moderator) die Eröffnungsfanfare zur monströsen Powernummer steigern, das Arioso tänzerisch verzärteln, in synkopisiert stampfender Rhythmik das Wesen der philosophischen Klanglichkeit in der Seele suchend.

Den in Tönen verborgenen Geheimnissen ist John Mckey in „Redacted“ auf der Spur. Die Soloklarinette formuliert Fragen, die Flöte antwortet. Doch was? Voller Orchestersound wabert, sich steigernd, über schwebenden Harmonien, bringt einen verzerrt, bizarren Tango ins dunkle Spiel, stürmt, donnert mit brutalem Schlagwerkergewitter dazwischen und mündet, nach psychogründelnder Klarinettenkadenz, ins schroff expressive offene Ende. Weltentrückte, karibisch beseelte Innerlichkeit strömt schließlich aus der Filmmusik, die mit „Fluch der Karibik“ die Schleusentore flexibel wallenden Klanges öffnet und in süß-herben Schallwellen abenteuerliche und Vollrohr herzerweichende Superromantik verströmt.

Großformatige Bravour-Beifallswogen zogen zwei Zugaben nach sich, in deutsche Ernsthaftigkeit gepackt die eine, von spanisch folkloristischer Noblesse umflort die andere.

