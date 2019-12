14:50 Uhr

Wurde Auto in Günzburg mit Luftgewehr beschossen?

Ein Autobesitzer hat sich bei der Polizei gemeldet, weil sein Wagen voller Dellen war. Der Mann vermutet, dass auf sein Fahrzeug geschossen wurde.

Bei der Günzburger Polizei hat sich ein Mann gemeldet, dessen Auto von einem Unbekannten beschädigt worden ist. Der Wagen weise mehrere Dellen auf, die von einem Luftgewehr stammen könnten. Die Tatzeit wird zwischen dem 12. und dem 26. November vermutet. Nach Polizeiangaben war das Auto zu dieser Zeit auf dem Parkplatz vor der Wasserwachthütte in Günzburg abgestellt.

Schüsse auf Fahrzeug: Gab es noch mehr Vorfälle?

Der Anzeigenerstatter ist sich bei dem beschriebenen Tatort sicher, so die Polizei, da sich in jüngster Zeit bereits mehrere Sachbeschädigungen dieser Art ereignet hatten. Der am Auto entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei Günzburg unter Telefon 08221/919-0 zu melden. (zg)

