Wurde der Vermisste getötet?

Die Polizei kann ein Gewaltverbrechen nicht mehr ausschließen. Sie sucht wieder nach dem 30-Jährigen - und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit Wochen wird der 30-jährige rumänische Staatsangehörige Constantin Popa vermisst, seit dem 31. Januar wurde er nicht mehr gesehen. Große Suchaktionen im Bereich von Kötz brachten keinen Erfolg (wir berichteten). Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen kann die Polizei ein Gewaltverbrechen nicht mehr ausschließen, weswegen die Staatsanwaltschaft Memmingen die Kripo Neu-Ulm mit den weiteren Ermittlungen betraut hat. Eine Ermittlungsgruppe zur Klärung des Falls wurde eingerichtet.

Für diesen Donnerstag sind daher weitere umfangreiche Suchmaßnahmen geplant, bei denen auch Kräfte der Bereitschaftspolizei, Diensthundeführer sowie Kollegen der Reiterstaffel München eingesetzt werden.

Dieser Rucksack des Vermissten wurde gefunden. Bild: Polizei

In diesem Zusammenhang hat die Kripo Neu-Ulm folgende Fragen: Wer hält sich regelmäßig im Bereich der Günz an der Ortsverbindung zwischen Klein- und Großkötz auf, wer führt hier zum Beispiel seinen Hund spazieren oder nutzt den Weg als Jogging-/Laufstrecke und hat möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet? Wer hat den Rucksack, der gefunden wurde, in diesem Bereich schon einmal gesehen? Wer hat Constantin Popa in diesem Bereich schon mal gesehen? Und wer kann sonstige Angaben machen, die dabei helfen könnten, den Fall zu klären? Die Kripo bittet um Mithilfe und nimmt unter Telefon 0731/8013-620 Hinweise an. (zg)

Ein Foto des Vermissten finden Sie hier bei der Polizei.

