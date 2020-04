vor 21 Min.

Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 207 leicht an

Aber weniger Menschen sind im Landkreis Günzburg in Quarantäne, es gibt weniger Verdachtsfälle. Und mehr Personen haben die Erkrankung überwunden.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen ist im Landkreis Günzburg von Freitag (204 Personen) auf Samstag (207) leicht gestiegen und am Sonntag gleich geblieben. Das teilte das Landratsamt Günzburg am Sonntag mit. Während die Führungsgruppe Katastrophenschutz am Wochenende entsprechend einer Anweisung der Regierung von Schwaben über Rufbereitschaft agierte, war das Gesundheitsamt weiter vor Ort koordinierend tätig.

271 Bürger waren am Sonntag noch in Quarantäne. Am Samstag lag die Zahl mit 294 und am Freitag mit 337 jeweils höher. Gesunken sind die Zahlen für die Verdachtsfälle von 31 am Freitag auf 28 (Samstag) und 25 am Sonntag. Dagegen haben mehr Menschen ihre Erkrankung überwunden: 95 waren es noch vor dem Wochenende. 110 Personen sind es aktuell.

Polizei ahndet weitere Verstöße

Weiterhin hat die Polizei mit Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen zu tun: Die Polizei hörte am vergangenen Freitag gegen 20.50 Uhr im Bereich des Oberegger Stausees laute Musik. Bei der Kontrolle einer Hütte trafen die Beamten dort einen 17-Jährigen an. In der Hütte fanden die Polizisten ein Notstromaggregat und hochprozentigen Alkohol. Der Jugendliche gab an, dass die anderen Gäste der „Party“ bereits schon wieder gegangen seien. Nachdem die Feier gegen die Ausgangsbeschränkungen verstößt, wird der Jugendliche angezeigt. Ihn erwartet eine Geldstrafe.

Eigentlich waren Beamte der Günzburger Polizei Freitagnacht aus anderen Gründen unterwegs. Quasi nebenbei stießen sie auf mehrere Personen, die sich nicht an Regeln der temporären Ausgangsbeschränkungen hielten und ohne triftigen Grund das Haus verlassen hatten. Sie besuchten dritte Personen in deren Hausstand oder wurden als Personengruppe ohne Zugehörigkeit zum gleichen Hausstand auf der Straße getroffen. Die Folge: Platzverweis und Einleitung eines Bußgeldverfahrens. (zg/ioa)

