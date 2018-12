15:49 Uhr

Zechpreller versteckt sich unter Lkw

Ohne seine Rechnung zu bezahlen verließ ein Mann bei Günzburg ein Restaurant - und versteckte sich unter einem Lkw.

Weil ein 27-Jähriger seine Essensrechnung nicht bezahlen wollte, hat er sich vor der Polizei unter einem Lkw versteckt. Er mit zwei weiteren Personen zu Gast in einer Rastanlage bei Günzburg an der Autobahn 8, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In der Nacht zum Samstag wollte der 27-Jährige das Restaurant verlassen, ohne seine Rechnung zu bezahlen. Als eine Mitarbeiterin die Polizei rief, flüchtete er. Die Polizei fand den Mann unter einem Lkw liegend und nahm ihn fest. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Da gegen ihn zudem ein Haftbefehl vorlag, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (dpa/lby)