Zehn Jahre Caritas-Projekt „Gebucht“

Immer was los: Im Gebrauchtbüchermarkt in der Hockergasse lässt sich gut stöbern. Sozialpädagoge Herbert Hartmann leitet das Projekt.

Der Laden am Rand der Günzburger Altstadt bietet weit mehr als günstige Bücher und Spiele

Für manche ist er ein Geheimtipp – denn der Laden liegt etwas abseits am Rande der Günzburger Altstadt. Vor allem, wer einen Krimi sucht, kommt in der Hockergasse 12 auf seine Kosten. Mit über 4000 Büchern und vielen Spielen gibt es hier eine breite Auswahl, meistens schon für einen oder zwei Euro. Hier werden gut erhaltene Bücher günstig angeboten, denn der Buchladen „Gebucht“ ist vor allem ein Sozialprojekt für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung.

Wer den Laden mit dem Caritas-Logo betritt, wird zum Beispiel von Herrn G. empfangen. Der 62-Jährige ist seit der Gründung des Projektes vor zehn Jahren dabei und zeigt gerne die breite Auswahl an Büchern. Früher war er als Feinmechaniker tätig, bis ihn vor 30 Jahren mehrere Todesfälle in der Verwandtschaft aus der Bahn warfen. Er bekam eine Depression, wurde manisch und musste schließlich ein halbes Jahr in die psychiatrische Klinik. Von den Beratern des Sozialpsychiatrischen Dienstes bekam er anschließend Unterstützung in Gesprächen und fand zudem in der Begegnungsstätte „Lichtblick“ Kontakt zu ähnlich Betroffenen. Seither hat sich sein Gesundheitszustand stabilisiert und er konnte zeitweise eine Arbeit aufnehmen. Auch im Zuverdienstprojekt „Gebucht“ fand er Halt. Das Projekt selber verwendet übrigens die Schreibweise „geBucht“, um auf den Inhalt seiner Arbeit hinzuweisen. Dienstag bis Freitag ist im Gebrauchtbuchladen immer etwas los. Bis zu zwölf Personen sind dann gleichzeitig im und um den Laden herum tätig, fünf davon an Computerarbeitsplätzen. Gespendete Bücher werden sortiert und im Internet auf ihren Wert recherchiert. Viele Bücher kommen in die Regale des Buchladens in der Hockergasse, aber die etwas wertvolleren Bücher werden auf der Internet-Plattform booklooker.de zum Verkauf angeboten. Dazu müssen die Mitarbeiter eine kurze Beschreibung des Inhaltes erstellen und zusammen mit einem Foto des Buchtitels ins Internet hochladen. Jeden Tag werden Bestellungen und der Zahlungseingang geprüft, Bücher verpackt und verschickt.

Neben dem Betrieb des Ladens beteiligt sich das Zuverdienstprojekt auch an verschiedenen Veranstaltungen. Im Sommer macht das Projekt bei den Patientenfesten des Bezirkskrankenhauses und auf dem Wätteplatz regelmäßig einen Bücherstand. Auch beim jährlichen Spieleflohmarkt im Günzburger Forum und beim Sommerfest des evangelischen Kindergartens ist das Team mit einem Stand vertreten. Außerdem finden immer wieder Sonderverkaufsaktionen statt.

Das Projekt „Gebucht“ wurde vor zehn Jahren vom Sozialpsychiatrischen Dienst der Caritas als Zuverdienstprojekt ins Leben gerufen. Finanziell unterstützt vom Bezirk Schwaben können hier psychisch beeinträchtigte Menschen bis zu 15 Stunden in der Woche tätig werden. Getragen wird das Projekt durch zahlreiche Buchspenden, die immer wieder vorbeigebracht werden. Sozialpädagoge Herbert Hartmann leitet das Projekt und sagt: „Bei uns sind Menschen mit ganz unterschiedlichen Problemlagen tätig. Das Tolle dabei ist: Sie identifizieren sich alle sehr mit ,ihrem‘ Laden und kommen gerne!“ Eine von ihnen ist auch Frau B. Die 54-Jährige achtet darauf, dass unverkäufliche Bücher regelmäßig aussortiert werden. Die Lesebegeisterte ist jeden Tag vor Ort: „Hauptsache ich komme aus dem Haus und unter Leute. Das alles gibt mir Sicherheit und Struktur“, sagt die Sozialhilfeempfängerin. Schwierig ist für sie dagegen die drei Tage von Samstag bis Montag zu überbrücken, wenn die Begegnungsstätte geschlossen ist. Doch am 14. September wird der Buchladen erstmals auch an einem Samstag öffnen, mit einem Flohmarkt von 10 bis 14 Uhr. (zg)

Geöffnet ist dienstags von 9.30 bis 14 Uhr, mittwochs und donnerstags von 9.30 bis 15.30 Uhr und freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr.

