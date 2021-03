vor 2 Min.

Zentrum für digitales Lernen

Der Landkreis Günzburg zieht Lehren aus der Pandemie

Die Frage lautet: Wie hätten Schüler und Lehrer den Distanzunterricht in der Corona-Pandemie bewältigt vor der Erfindung von Internet, Laptop und Smartphone? Angesichts lange geschlossener Schulen vermutlich gar nicht. Denn Schiefertafel und Kreide, Schmalspurfilme und VHS-Kassetten wären beim Homeschooling alles andere als hilfreich gewesen. Aus dieser Erkenntnis zieht der Landkreis Günzburg Konsequenzen und gründet das „Zentrum des digitalen Lernens“. Standort dafür soll Ichenhausen werden. Das haben die Mitglieder des Kreisausschusses einstimmig beschlossen.

Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung digitaler Bildungsangebote klar vor Augen geführt. Ohne den Einsatz digitaler Medien wäre in den geschlossenen Schulen so gut wie nichts passiert. Auch, wenn beim Homeschooling längst nicht alles rund gelaufen ist. Um die Digitalisierung an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen voranzutreiben, gründet der Landkreis das neue Zentrum. Lehrer, aber auch Träger anderer Bildungseinrichtungen, sollen die Möglichkeit erhalten, sich durch Schulungen, Beratungen und Vorträge digitale Qualifikationen anzueignen. Dabei soll es nicht nur um die technische Beherrschung der diversen Gerätschaften gehen.

Gleichrangig gehe es um die Frage, wie digital-pädagogische Inhalte nach Corona in den regulären Schulunterricht übernommen werden können. Entsprechend warben Thomas Schulze, der Leiter des Staatlichen Schulamts Krumbach und Jürgen Schlieszeit, der Leiter des bisherigen Medienzentrums des Landkreises, um die Einrichtung des Zentrums. Schlieszeit: „Wir wollen digitale Lernwerkzeuge auch in den künftigen Präsenzunterricht übernehmen.“ Der Standort könnte ein Mehrzweckraum in der Mittelschule Ichenhausen werden.

In einem ersten Schritt wären in diesem Jahr knapp 80.000 Euro nötig, um für das Lernzentrum Geräte und Online-Lizenzen zu beschaffen, Teil der Gesamtkosten wären zudem Ausgaben für Personal, externe Referenten und die Miete des Raums. Die Sprecher aller Kreistagsfraktionen waren sich einig, dass das geplante Zentrum ein wichtiges Instrument sei, um an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen –auch in Zusammenarbeit mit dem unlängst gegründeten interkommunalen Zweckverband „Digitale Schulen im Landkreis“ – auf die Höhe der Zeit zu kommen. (kai)

