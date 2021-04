Zeugen überwältigen mit Messer bewaffneten Mann in Günzburg

Zunächst hatte der Mann einen anderen beschimpft. Dann eskalierte die Situation - er attackierte ihn mit einem Messer.

Ein 44-Jähriger hat am Mittwoch um 18.50 Uhr Holzscheite von seinem Anhänger im Innenhof zwischen zwei Anwesen an der Altvaterstraße in Günzburg abgeladen. Ein 40-Jähriger befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Balkon seiner Wohnung eines der beiden Anwesen und beschimpfte den Mann vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung. Der 44-Jährige meinte daraufhin, der 40-Jährige solle doch herunterkommen. Das tat dieser dann auch und bewaffnete sich mit einer Glasflasche und einem Messer. Laut Zeugen kam es zu einer Stichbewegung in Richtung des Mann. Dieser wehrte den Angriff mit einem abgebrochenen Axtstiel ab.

Ein Zeuge kam zu Hilfe und packte den Beschuldigten von hinten am Messerarm und riss ihn zu Boden. Ein weiterer Zeuge kam hinzu und beide Männer fixierten den Angreifer, auch entfernten sie das Messer. Einer der beiden Zeugen verletzte sich am Knie. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung saß der Angreifer auf einer Parkbank und zeigte sich während der polizeilichen Maßnahmen nicht einsichtig. Die Beamten nahmen ihn zur Ausnüchterung mit auf die Dienststelle und stellten das Messer sicher, berichtet die Polizei. (AZ)

