Ziemetshauser Christkindlesmarkt 2019: Start, Termine und Öffnungszeiten

Der Christkindlesmarkt Ziemetshausen 2019 findet auf dem Gelände des Webereimuseums statt. Alle Infos zu Start, Termine und Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt finden Sie hier.

Der Ziemetshauser Christkindlesmarkt 2019 startet demnächst in die Weihnachtszeit. Wenn es um 16 Uhr bereits dunkel wird, schaffen die Weihnachtsmärkte in der Region Abhilfe. Bei einem warmen Getränk und weihnachtlicher Dekoration hat der Winterblues keine Chance.

Ziemetshausen, idylisch im Zusamtal des Landkreises Günzburgs gelegen, bietet auch in diesem Advent einen Christkindlesmarkt an. Mehr über den Start, die Termine und die Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt Ziemetshausen finden Sie hier:

Ziemetshauser Christkindlesmarkt 2019: Start beim Weihnachtsmarkt im Kreis Günzburg

Der Ziemetshauser Christkindlesmarkt ist weit über die Grenzen der Gemeinde bekannt. Die Markthütten und Räume des Handwerkermuseums werden wieder festlich geschmückt. Es gibt ein Weihnachtsdorf mit großem Weihnachtsfeuer, lebender Krippe und einer beschaulichen Anzahl mit Ständen. Besucher fragen sich bestimmt, wann der beliebte Weihnachtsmarkt beginnt. Start ist am Freitag, dem 6. Dezember 2019, um 18 Uhr.

Die Termine beim Christkindlesmarkt Ziemetshausen 2019

Ein Wochenende lang verwandelt sich das Ziemetshausener Zentrum in einen Weihnachtsmarkt. Das sind die genauen Termine des Ziemetshauser Christkindlesmarkts:

Freitag, den 6. Dezember 2019

Samstag, den 7. Dezember 2019

Sonntag, den 8. Dezember 2019

Weihnachtsmarkt Ziemetshausen 2019: Öffnungszeiten

Zu folgenden Uhrzeiten hat der Ziemetshauser Christkindlesmarkt rund um das Webereimuseum und der gegenüberliegenden Sägerei geöffnet:

Freitag: 18 bis 21 Uhr

Samstag: 16 bis 21 Uhr

Sonntag: 15 bis 20 Uhr

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

