Zoff um den Bau der Gasleitung im Neubaugebiet in Großkötz

Eine Gasleitung sorgt für Diskussionen in Kötz.

Plus Wird Grundstückskäufern eine Energiequelle aufgezwungen? Warum der Gemeinderat Kötz sich dann doch mit großer Mehrheit für den Erschließungsvertrag mit Schwaben Netz GmbH entscheidet.

Von Irmgard Lorenz

Es gibt nur Vorteile mit und nur Nachteile ohne einen Teil-Netzanschluss für Erdgas auf Baugrundstücken – jedenfalls klang das in der Darstellung von Oliver Güntner und Marko Melev von der Schwaben Netz GmbH so, als sie im Kötzer Gemeinderat für eine entsprechende Erschließungsvereinbarung für das Neubaugebiet Emmenthaler Weg in Großkötz warben. Ganz unwidersprochen blieb diese Darstellung nicht. Dennoch wurden die Teil-Netzanschlüsse auf jedes Grundstück beschlossen.

Vor einem Vierteljahr, in der Sitzung am 1. Dezember, hatten die Kötzer Gemeinderäte entschieden, den Abschluss der Erschließungsvereinbarung mit Schwaben Netz zurückzustellen, bis der tatsächliche Bedarf feststeht. Denn immerhin standen pro Grundstück jeweils Kosten in Höhe von 1500 Euro inklusive Mehrwertsteuer im Raum.

Mehrkosten bis zu drei Euro pro Quadratmeter für Grundstücksbesitzer in Kötz

Bei Grundstücksgrößen zwischen 500 und 700 Quadratmeter mache das 2,14 oder drei Euro pro Quadratmeter aus, für die Grundstückskäufer seien das „vernachlässigbare Mehrkosten“, sagte Oliver Güntner von der Betriebsstelle Günzburg. Schließlich steige der Grundstückswert mit dem Teilanschluss. Dass auch die Schwaben Netz profitieren könnte, verschwieg er nicht: Liegt erst mal der Gasanschluss auf dem Bauplatz, dann steige auch die Wahrscheinlichkeit, dass Bauherren sich für die Nutzung von Gas entscheiden. Davon habe auch die Gemeinde dank der Konzessionsabgaben einen Vorteil, so Güntner. Von einer „absoluten Win-Win-Situation“ sprach Marko Melev, Abteilungsleiter Netzvertrieb bei Schwaben Netz. Gas lasse sich ja außerdem nicht nur für die Heizung von Gebäuden nutzen, sondern sei als Energiequelle beim Kochen deutlich billiger als Strom und auch eine Wärmepumpe könne damit betrieben werden.

„Ganz nett“ fand Zweiter Bürgermeister Reinhard Uhl den Vortrag, und er habe auch nichts gegen den Energieträger Gas. Dass aber die Grundstückskäufer für den Bau einer Leitung zahlen müssen, die sie eventuell gar nicht nutzen wollen, sei für ihn nicht akzeptabel, sagte Uhl. Letztendlich werde den Bauwerbern damit „eine Energiequelle aufgezwungen“. Zudem gehe es beim Bauen um jeden Euro. Es seien aber alle Parzellen im Baugebiet Emmenthaler Weg verkauft, und so müsste nun die Gemeinde die Sache mit den Anschlüssen auf den Grundstücken managen.

Die Käufer müssten dann zusätzlich zum bisherigen Kaufpreis noch für den Gasanschluss zahlen, stellte Bürgermeisterin Sabine Ertle klar. Die Gemeinde sei davon ausgegangen, dass Schwaben Netz ohnehin die Leitung bauen und auf jedes Grundstück einen Teilanschluss legen würde, sagte sie. Das stellte sich aber als Irrtum heraus.

Ohne Erschließungsvereinbarung geht Schwaben Netz in Großkötz nicht in Vorleistung

„Jetzt gibt es nur hopp oder topp!“, sagte Oliver Güntner, und Marko Melev machte deutlich, dass die Schwaben Netz ohne Erschließungsvereinbarung nicht in Vorleistung gehen könne. Man werde die Gasanschlüsse nicht bauen, ohne zu wissen, wie viele Grundstückseigentümer dann wirklich anschließen. „Wir haben ein bisschen ein Konkurrenz-Problem“, erklärte dazu Oliver Güntner, Strom- und Telekomleitungen müsse praktisch jeder nutzen. Und weil die Grundstücke zwar verkauft, die Verkäufe aber noch nicht notariell beurkundet sind, könne Schwaben Netz auch nicht vorab die künftigen Bauwerber befragen.

Kurz und gut: Wenn die Gemeinde den Vertrag mit Schwaben Netz nicht abschließt, dann werde man keine Gasleitung ins Neubaugebiet legen – und womöglich schon bald eine neu gebaute Straße aufreißen müssen, wenn dann doch ein Gasanschluss gewünscht wird.

Teilanschlüsse würden in Kötz zu einer Versechsfachung der Kosten führen

Mehrfach fragten Gemeinderäte, ab wie vielen Anschließern der Leitungsbau denn wirtschaftlich wäre für Schwaben Netz, aber erst kam darauf keine oder nur eine vage Antwort: „Das ist eine Einzelfallbetrachtung“, sagte Melev etwa. Schließlich präzisierte er dann aber doch ein wenig: „Pi mal Daumen: Wir brauchen alle 30 Meter einen aktiven Anschluss.“ Der Leitungsbau mit den Teilanschlüssen verursache schließlich mindestens das Sechsfache an Kosten von den 27.000 Euro, die den Grundstückskäufern insgesamt in Rechnung gestellt würden.

Nach einigem Hin und Her im Gemeinderat – letztendlich nahm das Thema fast eine Dreiviertelstunde in Anspruch – überwogen dann doch die Stimmen, die eine Erdgasleitung im Neubaugebiet als unabdingbar für eine moderne Infrastruktur beurteilten.

Nicht weiter diskutiert wurde der Vorschlag von Gemeinderätin Michaela Hus, dass die Gemeinde die Kosten für den Gasleitungsbau tragen und nur vom Bauherrn einfordern solle, wenn er den Gasanschluss dann tatsächlich auch nutzt. Auch der von Gemeinderätin Selina Ordosch vorgeschlagene Kompromiss, dass jeder Grundstückskäufer 500 Euro zum Leitungsbau beiträgt und die gesamten 1500 Euro nur bezahlt, wenn er den Gasanschluss nutzt, wurde nicht weiter verfolgt.

Gegen die Stimme von Reinhard Uhl wurden dann die Erschließungsvereinbarung zwischen Gemeinde und Schwaben Netz beschlossen und die Kosten in Höhe von 27.000 Euro genehmigt. Bürgermeisterin Ertle kann die Vereinbarung mit Schwaben Netz unterschreiben. Nach Ostern soll die Erschließung des Neubaugebiets im Nordwesten von Großkötz beginnen.

