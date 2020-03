vor 52 Min.

Zott würdigt Milcherzeuger

Preis für Pröbstle

Martin Pröbstle aus Ichenhausen wurde mit der Goldenen Milchkanne der Molkerei Zott ausgezeichnet. Der Landwirt erhielt den mit 1000 Euro dotierten Preis in der Kategorie „Grobfutterleistung“ und wurde damit für seine Leistungen bei der nachhaltigen Milcherzeugung geehrt. Die Verleihung fand in der Orangerie Ansbach statt. Zott würdigt mit der Auszeichnung besonders herausragende Leistungen ihrer Landwirte im Hinblick auf die Milchqualität und vorausschauendes Handeln. Seine Tiere mit natürlichem und selbst angebautem Grobfutter höchster Qualität zu füttern, um so die Menge an zugekauftem Leistungsfutter zu reduzieren, steht im Mittelpunkt der Kategorie „Grobfutterleistung“.

Der Hof Pröbstles ist einer von vier Betrieben, die diese Anforderung erfüllen. Die Grobfutterleistung ist ein produktionstechnischer Kennwert und zugleich Indikator zur Bewertung der Milcherzeugung aus Sicht eines nachhaltigen Ressourcenverbrauchs. Denn mit steigender Grobfutterleistung sinkt der Leistungsfutteraufwand pro Liter Milch. Optimaler Pflanzenbau, optimale Konservierung der Futtermittel sowie optimale Fütterungs- und Entnahmetechniken spielen dabei eine große Rolle. (zg)

Themen folgen