vor 4 Min.

Zu Stauffenbergs Gedenken: Großer Staatsakt im Jettinger Schloss

Am 26. Juli wurde mit einem Staatsempfang im Schloss an den berühmten Widerstandskämpfer Stauffenberg erinnert. Der Eigentümer, Hieronymus Graf Wolf Metternich, öffnete das Schloss für diesen Anlass für geladene Gäste. Am Abend fand dort eine Serenade für die Bevölkerung im Schlossgarten statt. Etwa 500 Besucher kamen.

Anlässlich des 75. Todestags des Widerstandskämpfers Claus Schenk Graf von Stauffenberg fand am Freitagabend ein großer Staatsakt an dessen Geburtsstätte im Jettinger Schloss statt.

Von Heike Schreiber

Ein Stau auf der A 8 und die große Hitze konnten am gestrigen Freitag die vielen Ehrengäste nicht davon abhalten, nach Jettingen ins Schloss zu kommen. Anlässlich des 75. Todestags des Widerstandskämpfers Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der sich kürzlich gejährt hat, fand ein großer Staatsakt an dessen Geburtsstätte statt. Veranstalter des Empfangs war die Bayerische Staatsregierung, vertreten durch Bau- und Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU). Er freute sich besonders, diesen „einzigartigen Ort“, ein Rahmen, wie er würdiger nicht sein könnte, für diese Gedenkveranstaltung nutzen zu dürfen.

Schlossherr Hieronymus Graf Wolff Metternich öffnete für diesen Abend die Räume für die Gäste, die teils von weither anreisten. Auch Stauffenbergs ältester Sohn, Berthold Maria, war mit seiner Frau Mechthild gekommen und nahm bei der Gedenkstunde im Ballsaal in erster Reihe Platz.

Claus Graf Schenk von Stauffenberg wurde am 15. November 1907 im Schloss Jettingen geboren. Am 20. Juli 1944 wurde er in Berlin nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler standrechtlich erschossen. Der Leichnam wurde von den Nazis exhumiert, verbrannt und seine Asche verstreut. Damit gibt es von ihm kein Grabmal. Am 26. Juli 2019 wird mit einem Staatsempfang im Schloss an den berühmten Widerstandskämpfer erinnert. Der Eigentümer, Hieronymus Graf Wolf Metternich, öffnet das Schloss für diesen Anlass für geladene Gäste. Am Abend findet dort eine Serenade für die Bevölkerung im Schlossgarten statt. Dazu spielt das Heeresmusikkorps 10 der Bundeswehr aus Ulm. Das Foto zeigt den ältesten Sohn des geehrten Helden des Widerstands, Berthold Maria Schenk Graf von Stauffenberg mit Festredner Dr. Theo Waigel. Bild: Bernhard Weizenegger

Stauffenberg handelte für die Zukunft Deutschlands

Bürgermeister Hans Reichhart senior betonte in seiner kurzen Ansprache, warum man sich für einen Gedenkakt entschieden hatte. „Wir wollen dem großen Sohn unseres Marktes, seiner Familie und allen Frauen und Männern des Widerstands vom 20. Juli 1944 mit großer Hochachtung gedenken.“ Stauffenberg stehe für diejenigen, die heute Vorbild und Orientierung sein könnten. „Er handelte für die Zukunft Deutschlands“, so Reichhart. Gerade in der sehr schnelllebigen und oberflächlichen Zeit müsse angehalten, an ein solches Ereignis erinnert und die Vergangenheit aufgearbeitet werden.





Claus Graf Schenk von Stauffenberg wurde am 15. November 1907 im Schloss Jettingen geboren. Am 20. Juli 1944 wurde er in Berlin nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler standrechtlich erschossen. Der Leichnam wurde von den Nazis exhumiert, verbrannt und seine Asche verstreut. Damit gibt es von ihm kein Grabmal. Am 26. Juli 2019 wird mit einem Staatsempfang im Schloss an den berühmten Widerstandskämpfer erinnert. Der Eigentümer, Hieronymus Graf Wolf Metternich, öffnet das Schloss für diesen Anlass für geladene Gäste. Am Abend findet dort eine Serenade für die Bevölkerung im Schlossgarten statt. Dazu spielt das Heeresmusikkorps 10 der Bundeswehr aus Ulm. Das Foto zeigt die Begrüßung der Gäste durch Minister Dr. Hans Reichhart. Bild: Bernhard Weizenegger

Sein Sohn, Staatsminister Hans Reichhart, hob hervor, dass es wichtig sei, sich an diesem Abend an alle Widerstandskämpfer zu erinnern. Sie alle hätten gehandelt und sich nicht weggedreht. Heute, in einer offenen Gesellschaft, tue man sich mit Kritik leicht. Doch Aufstehen falle den meisten auch in Freiheit schwer. Umso größer einzuschätzen seien der Mut und die Tapferkeit der Widerstandskämpfer. „Es waren Menschen, auf die wir stolz sein können. Kritisch hinterfragte Thomas Silberhorn, Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, das Attentat. Es sei nicht widerspruchsfrei akzeptiert worden, hätten die Soldaten doch einen Eid gebrochen. Der Spannungsbogen von Befehl und Gehorsam sei das eigentliche Erbe des 20. Juli. Soldaten müssten mit Leib und Leben für einen Rechtsstaat einstehen.

Theo Waigel hielt die Festrede

Für den ehemaligen Bundesfinanzminister Theo Waigel (CSU), der die Festrede hielt, macht das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 Stauffenberg „zum Helden, zum Vorbild, zur Lichtgestalt“. Spät, aber nicht zu spät, gedenke man jetzt ihm und der großartigen Männer und Frauen, „die den Mut hatten, ihrem Gewissen und ihrer Verantwortung vor Gott zu folgen“. Die Möglichkeit, unsägliche Verbrechen zu beenden und Millionen Menschen vor dem Tod zu retten, rechtfertigen in Waigels Augen die Tat, die Stauffenberg mit seinem Leben bezahlte. Wäre der Anschlag gelungen, hätte möglicherweise auch Waigels Bruder, der mit gerade mal 18 Jahren nur 50 Tage nach dem Attentat fiel, noch am Leben sein können.

Claus Graf Schenk von Stauffenberg wurde am 15. November 1907 im Schloss Jettingen geboren. Am 20. Juli 1944 wurde er in Berlin nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler standrechtlich erschossen. Der Leichnam wurde von den Nazis exhumiert, verbrannt und seine Asche verstreut. Damit gibt es von ihm kein Grabmal. Am 26. Juli 2019 wird mit einem Staatsempfang im Schloss an den berühmten Widerstandskämpfer erinnert. Der Eigentümer, Hieronymus Graf Wolf Metternich, öffnet das Schloss für diesen Anlass für geladene Gäste. Am Abend findet dort eine Serenade für die Bevölkerung im Schlossgarten statt. Dazu spielt das Heeresmusikkorps 10 der Bundeswehr aus Ulm. Das Foto zeigt den Eintrag der Ehrengäste im Goldenen Buch der Marktgemeinde mit von links Generalleutnant Jürgen Knappe, Theo Waigel, Minister Dr. Hans Reichhart, Marynic Wolff Metternich, Verteidigungsstaatssekretär Thomas Silberhorn, Alfred Sauter, Hans Reichhart, Graf Wolff Metternich und Stauffenbergs ältestem Sohn Berthold Maria Schenk Graf von Stauffenberg. Bild: Bernhard Weizenegger





Waigel bedauerte, dass damals nur wenige den Mut hatten, so zu handeln. Einer großen Zahl fanatischer Nationalsozialisten und Hitler-Anhänger sei eine noch größere Zahl schweigender und ohnmächtiger Menschen gegenübergestanden. Verbunden mit vielen persönlichen Ereignissen erinnerte Waigel auch an Persönlichkeiten, die nicht in den Geschichtsbüchern erwähnt sind. Es sei eine Schande, wie man nach 1945 mit den Widerstandskämpfern umgegangen sei. Er selbst hätte sich nach 1945 gewünscht, dass Lehrer und Seelsorger, aber auch Politiker den Mut gehabt hätten, über die Zeit von damals zu sprechen. Es hätte befreiend sein können, wenn unter ihnen wenigstens einige gewesen wären, die ihren Irrtum eingestanden und ehrlich darüber reflektiert hätten. Die tapferen Widerstandskämpfer dürften heute nicht von Verleumdern der Demokratie vereinnahmt werden.

Die Gemeinde ehrt Stauffenberg mit einem Gedenkstein

Umso wichtiger sei es, dass die Gemeinde Jettingen-Scheppach, in der Stauffenberg 1907 geboren wurde, ihn jetzt mit einem Denkmal ehrt, „damit auch künftige Generationen wissen, hier kam ein Großer zur Welt, der für Deutschland und seine Heimat Ehre eingelegt hat“.

Claus Graf Schenk von Stauffenberg wurde am 15. November 1907 im Schloss Jettingen geboren. Am 20. Juli 1944 wurde er in Berlin nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler standrechtlich erschossen. Der Leichnam wurde von den Nazis exhumiert, verbrannt und seine Asche verstreut. Damit gibt es von ihm kein Grabmal. Am 26. Juli 2019 wird mit einem Staatsempfang im Schloss an den berühmten Widerstandskämpfer erinnert. Der Eigentümer, Hieronymus Graf Wolf Metternich, öffnet das Schloss für diesen Anlass für geladene Gäste. Am Abend findet dort eine Serenade für die Bevölkerung im Schlossgarten statt. Dazu spielt das Heeresmusikkorps 10 der Bundeswehr aus Ulm - etwa 500 Besucher kamen. Bild: Bernhard Weizenegger

Der Gedenkstein wurde nach dem Festakt und dem Eintrag ins Goldene Buch zum ersten Mal in der Öffentlichkeit im Schlosspark vorgestellt. Noch ist das Denkmal nicht ganz fertig, den Entwurf geliefert hat der aus der Gemeinde stammende Künstler Hermann Bigelmayr, der das Werk auch beenden soll, jedoch erkrankt ist. Seine Idee war, auf einen ein Meter großen Kubus aus rotem Sandstein ein etwa 40 Zentimeter großes Weizenkorn zu setzen. Dieses stehe für ein Leben, das für die Freiheit geopfert wurde und für das Aufkeimen der Demokratie. Nach der Fertigstellung soll das Denkmal neben der Schlosseinfahrt aufgestellt werden.

Ein Auszug aus der Liste von Ehrengästen im Schloss 1 / 4 Zurück Vorwärts So viele prominente Gäste auf einmal bekommt Jettingen-Scheppach selten zu Gesicht. Vertreter der Bundeswehr, aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche gaben sich am Freitagabend beim Festakt ein Stelldichein im Jettinger Schloss. Schlossherr Hieronymus Graf Wolff Metternich und seine Frau Marynic hatten dafür extra ihren Ballsaal geöffnet. Genau 172 Personen zeigte die offizielle Liste an.

Am Staatsempfang nahm allen voran der älteste Sohn des Widerstandskämpfers, Berthold Maria Schenk Graf von Stauffenberg, mit seiner Frau Mechthild teil. Der Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Thomas Silberhorn, hielt ein Grußwort. Angereist waren die Generalkonsulin der Vereinigten Staaten von Amerika, Meghan Gregoni, und der Generalkonsul Russlands, Sergey Pawlowitsch Ganzha. Als Vertreter des Militärs zugegen waren Martin Hajduk, Landesverbindungsoffizier der Britischen Streitkräfte in Deutschland, und Jürgen Knappe, Generalleutnant der Luftwaffe und Befehlshaber im Multinationalen Kommando Operative Führung in Ulm. Anwesend waren der Landespolizeipräsident Wilhelm Schmidbauer und der Präsident des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Werner Strößner.

Außerdem auf der Liste standen die Präsidenten der Landgerichte Memmingen, Thomas Ermer, und Augsburg, Herbert Veh, und der Schwäbische Regierungspräsident Erwin Lohner. Nach Jettingen gekommen waren mehrere Grafen und Prinzen: Paul Anton Erbprinz von Esterhazy, Ferdinand Graf von Drechsel und Casimir Graf Wedel. Auch Vertreter der Stiftung Weiße Rose hatten sich angemeldet, die Vorsitzende Hildegard Kronawitter und Markus Schmorell, Neffe des Widerstandskämpfers Alexander Schmorell. Die Kirche war vertreten durch Oberkirchenrat Michael Martin und Monsignore Wolfgang Miehle.

Die Liste der Ehrengäste aus dem Landkreis Günzburg war besonders lang: Neben Landrat Hubert Hafner und dem Landtagsabgeordneten Alfred Sauter waren viele Rathauschefs, Fraktionsvorsitzende des Kreistags und Jettinger Marktgemeinderäte anwesend.

Mit Einbruch der Dunkelheit marschierten Fackelträger auf

Der Schlosspark füllte sich schnell mit über 500 Menschen, die auf die Serenade des Heeresmusikkorps Ulm warteten. Mit Einbruch der Dunkelheit marschierten Fackelträger auf, Staatsminister Reichhart erinnerte an Stauffenberg, der Grenzen überschritten habe. Mit der Nationalhymne endete ein denkwürdiger Abend.

Lesen Sie auch dazu:

Hier wurde Hitler-Attentäter Stauffenberg geboren

Zum Staatsakt kommt Stauffenbergs ältester Sohn

Stauffenberg-Attentat: „Nur noch eine symbolische Tat“

Das waren die Widerstands-Kämpfer gegen Hitler in unserer Region

Hitler-Attentäter Stauffenberg: Der Junge aus Jettingen

Gräfin von Stauffenberg mit 103 Jahren gestorben

Gräfin von Stauffenberg: Abschied von einer Zeitzeugin

Themen Folgen