vor 38 Min.

Zu viele Katzen bei den Burgauer Krautgärten

Sie haben sich dort unkontrolliert vermehrt. Deshalb werden die wild lebenden Tiere eingefangen, kastriert und wieder ausgesetzt. Warum das so wichtig ist.

Von Christian Kirstges

Südlich des Kreisaltenheims in Burgau haben sich im Bereich der Krautgärten wild lebende Katzen vermehrt. Wie Wolfgang Buckel vom Ordnungsamt der Stadt auf Anfrage unserer Zeitung sagt, habe eine Bürgerin, die die Verwaltung darauf aufmerksam machte, von bis zu 30 gesprochen. Als er sich selbst dort umschaute, habe er sofort neun gesehen. Damit die Tiere sich nicht weiter vermehren und es dort keine größere Plage gibt, werden die Katzen mit Futterköder-Fallen eingefangen und dann kastriert, versorgt und wieder ausgesetzt. Die Bürger werden auch mit Schildern darum gebeten, die Tiere nicht weiter zu füttern, woran sich zum Leidwesen der Stadt aber nicht jeder halte.

Eine Tierarztpraxis aus Thannhausen kümmert sich in Absprache mit dem Günzburger Tierheim um die Kastration, die Bürgerin, von der die Verwaltung informiert wurde, half beim Aufstellen der Fallen. Der Hinweis an die Bürger, in dem Bereich keine Katzen zu füttern, sei erst einmal nur ein freundlicher Hinweis. Wenn die Vermehrung „ausartet“, sagt Buckel, werde auch das Veterinäramt eingebunden. Er kann sich nicht erinnern, dass es in den vergangenen fünf Jahren einen ähnlichen Fall in Burgau gegeben habe. Warum gerade jetzt so viele Katzen in dem genannten Bereich sind, wisse er nicht. Vielleicht sei ein Wurf dort ausgesetzt worden oder dort lebende Tiere hätten sich einfach in starker Zahl vermehrt.

Wie lange die jetzt laufende Aktion dauert, hänge davon ab, wie schnell die Tiere gefangen werden können. Ende September oder Anfang Oktober wolle man sich die Lage erneut ansehen und entscheiden, wie es weitergeht. Grundsätzlich bestehe die Gefahr, dass wild lebende Katzen Krankheiten übertragen können, im konkreten Fall gebe es dafür aber keine Anhaltspunkte.

Von den Katzen können Krankheiten ausgehen

Auch der Leiter des Veterinäramts am Landratsamt Günzburg, Dr. Franz Schmid, sagt, dass von kranken Katzen durchaus eine Gefahr ausgehe, was eine Übertragung von Krankheiten angehe. „Der Mensch kann in Mitleidenschaft gezogen werden.“ So könnten vor allem Schwangere und ihr ungeborenes Kind relevante Schäden davon tragen, wenn sich Einzeller einnisten. Die Katzen scheiden diese über den Kot aus, und wenn sie in den Nahrungskreislauf des Menschen geraten, können sie in den Körper kommen. Zum Beispiel wäre das der Fall, wenn Katzen ihren Kot auf Beeten hinterlassen. Das Problem mit streunenden Katzen in großer Zahl könne einem schnell über den Kopf wachsen, deshalb sei es gut und wichtig, dass die Bürgerin den Hinweis gegeben und die Stadt so schnell reagiert habe.

Es habe auch in den Vorjahren an unterschiedlichen Stellen im Landkreis Günzburg kleinere „Herden“ verwilderter Katzen gegeben. Sie könnten den Katzenschnupfen bekommen, eine Virusinfektion. Wenn sie dann auch noch Parasiten wie Flöhe und Würmer haben, schwäche sie das zusätzlich. Dann hätten die Viren leichtes Spiel. Dass sich die Tiere jetzt in Burgau ausgebreitet haben, hänge sicherlich damit zusammen, dass jemand dort Katzen übermäßig gefüttert hat. Das sei in vielen Fällen der Ausgangspunkt dafür.

Beim Tierheim in Günzburg war kein Ansprechpartner zu diesem Thema verfügbar, der Thannhauser Tierarzt war nicht zu erreichen.

