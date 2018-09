16:00 Uhr

Zu viele lassen sich am Steuer ablenken

Die Polizei zieht Bilanz zu ihrer Kontrollaktion am Donnerstag. Die Einsicht, etwas Gefährliches zu tun, ist bei vielen Fahrern offenbar nicht vorhanden.

Ablenkung am Steuer ist eine der Hauptunfallursachen. Deshalb haben sich auch im Landkreis Günzburg am Donnerstag Beamte mehrerer Polizeidienststellen an einer bayernweiten Aktion beteiligt. Fahrer wurden schwerpunktmäßig dahingehend kontrolliert, ob sie etwa ein Handy am Ohr hatten, während sie einen Wagen steuerten. Im Gespräch mit unserer Zeitung zieht die Polizei nun Bilanz.

Beamte aus Burgau beanstandeten während des Kontrollzeitraums 14 Mal Fahrzeugfahrer, die telefonierten, und in einem Fall einen Radler. Im Vorfeld der Aktion hätten viele Bürger an einem Infostand gesagt, dass sie ihre Freisprecheinrichtung nutzten. Die scheine wohl fast überall defekt gewesen zu sein, meint Vize-Inspektionschef Peter Hirsch. Während der Kontrolle hätten die Beamten immer wieder von Ertappten zu hören bekommen, dass sie gar nicht telefoniert hätten – obwohl ein Kollege aus einem Zivilfahrzeug heraus genau das meldete. Die Einsicht, wie gefährlich die Ablenkung im komplexen Verkehrsgeschehen ist, fehle vielen.

Neben der Autobahnpolizei waren auch Beamte der Inspektion in Günzburg mit Hilfe von Kollegen aus Krumbach beteiligt. Inspektionschef Stefan Müller spricht von acht Handy-Verstößen und zwei weiteren – einmal wurde eine rote Ampel missachtet. Vielen sei die Gefahr nicht bewusst, einige seien einsichtig, wenngleich nicht jeder das Verhalten reflektiere. Insgesamt wurden im Kreis laut Präsidium an elf Kontrollstellen mit 37 Beamten 35 Verstöße registriert, 29 zu Ablenkung im Straßenverkehr. (cki)

