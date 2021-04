Zu viert auf Spielplatz der Günzburger Mittelschule: Anzeige

Weil sie zu viert, ohne Genehmigung und ohne Abstand auf dem Sportplatz der Mittelschule in Günzburg spielten, gibt es Strafanzeigen. Zwei Personen flüchteten.

Am Samstagnachmittag, 3. April, wurde der Polizeiinspektion Günzburg gemeldet, dass mehrere Personen über den Zaun des Sportplatzes an der Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg geklettert seien und dort nun spielten. Als die Streife der Polizei eintraf, ergriffen die vier Personen umgehend die Flucht. Zwei von ihnen konnten von den Beamten angehalten werden. Die beiden 29- und 25-jährigen Männer erwartet nun nach Polizeiangaben neben Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz zusätzlich Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs. (zg)

Lesen Sie dazu auch: