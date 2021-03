vor 40 Min.

Zuerst abgeblitzt: Doch noch Impfhoffnung für Dialysepatienten in Günzburg?

Plus Der Ärztliche Leiter des Günzburger Nierenzentrums will erreichen, dass mobile Teams eingesetzt werden. Doch das scheint gar nicht so einfach zu sein.

Von Till Hofmann

Am Mittwochvormittag hat sich Dr. Hartmut Winter geärgert. Sein Ansinnen ist es, dass die Impfwilligen unter den 118 Patienten, die das Günzburger Nierenzentrum derzeit zur Dialyse regelmäßig besuchen, von mobilen Teams geimpft werden. In vier Schichten unterziehen sich die Menschen in Günzburg der Blutwäsche, ohne die sie wegen ihrer eingeschränkten Nierenfunktion nicht überleben könnten. Jeder muss sich entweder in einer „Frühschicht“ oder einer „Spätschicht“ das Blut reinigen lassen. Etwa vier Stunden hängen die Menschen an den Maschinen – zwei Gruppen montags, mittwochs und freitags –, die beiden anderen dienstags, donnerstags und samstags. Am Sonntag ist Ruhetag.

Drei der Gruppen habe er bereits befragt, wie Winter unserer Redaktion erzählt. Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, sei groß. Zwar gebe es auch Impfunwillige und Dialysepatienten, die sich über Onlineportale bereits haben registrieren lassen in der Hoffnung, bald einen Termin zu bekommen. „Aber ich weiß jetzt schon definitiv von 50 Personen, die sich gerne bei uns von mobilen Teams impfen lassen wollen. Und wenn alle, die zu uns ins Dialysezentrum kommen, befragt worden sind, werden es bis zu 70 Patienten sein“, rechnet der Nephrologe vor.

Abgeblitzt beim Impfkoordinator des Kreises Günzburg

Doch mit seinem telefonisch vorgetragenen Ansinnen ist der Ärztliche Leiter des Zentrums beim Impfkoordinator des Landkreises, Hermann Keller, nach eigenen Worten abgeblitzt. Keller habe ihm gegenüber entgegnet, dass dies logistisch nicht leistbar sei, dass es am Impfstoff fehlen würde, die Personalressourcen dies nicht zulassen würden und auch die Dokumentation jenseits der Impfzentren nicht leicht möglich sei.

Winter kann das nicht verstehen: Die Patienten seien häufig wegen ihres Alters nur noch sehr bedingt mobil und hätten Vorerkrankungen. Rebecca Schopf, seit zwölf Jahren Pflegerin im Nierenzentrum, bestätigt das. „Unter diesem Gesichtspunkt sind wir nichts anderes als ein Pflegeheim – aber eines durchgehend mit schwer kranken Menschen.“

Patienten mit Corona werden nicht abgewiesen

Bei der Blutwäsche liegen bis zu sechs Personen gleichzeitig in einem Zimmer. Das gehe räumlich nicht anders, sagt Nierenspezialist Winter. „Die Mindestabstände sind natürlich eingehalten, jeder trägt eine Schutzmaske und gelüftet wird während der mehrstündigen Prozedur auch regelmäßig. Aber zu 100 Prozent kann das Risiko einer Ansteckung nicht ausgeschlossen werden.“ Das belegten die aktuellen Fälle: Insgesamt vier Personen – sowohl unter den Patienten als auch beim Personal – seien positiv auf Corona getestet worden.

Dr. Hartmut Winter. Bild: Till Hofmann.

Patienten mit Corona werden vom Nierenzentrum nicht abgewiesen. Denn zur Dialyse gebe es keine Alternative. Die Blutwäsche wegen einer Virusansteckung zu unterlassen käme einem Todesurteil für den Betroffenen gleich. Die Corona positiv Getesteten würden isoliert behandelt, was zeitliche, räumliche und personelle Ressourcen erfordere.

„Notfalls müssten wir weitere Schichten einführen und nachts die Dialyse machen, was bisher zum Glück noch nicht nötig war.“

Doch noch Hoffnung auf ein gutes Ende

Ein weiteres Telefonat Winters, diesmal am Mittwochnachmittag mit Kreisklinikvorstand Dr. Volker Rehbein, lässt die Hoffnung auf ein gutes Ende doch noch wachsen. „Er hat schon eine gewisse Perspektive aufgezeigt.“ Sie könnte bei der Impfung in einer Aufteilung der Nieren-Patienten münden: Die Impfwilligen, die mobil genug sind, könnten ins Impfzentrum kommen; und die Patienten, die nicht mehr gut zu Fuß sind, könnten im Nierenzentrum geimpft werden.

Rehbein habe allerdings auch aus der Impfverordnung zitiert, wonach chronisch Nierenerkrankte in die Gruppe 2 (hohe Priorität) eingeordnet werden und nicht in die erste Gruppe (höchste Priorität). Im benachbarten Landkreis Dillingen, so Dr. Hartmut Winters Eindruck, werde das pragmatischer gehandhabt.

Dort reagierte das Gesundheitsamt nach Corona-Ansteckungen von Patienten und Personal im Nierenzentrum (die es wie erwähnt auch in Günzburg gibt) unter anderem mit einer groß angelegten Impfaktion. Der Dillinger Landrat Leo Schrell sagt dazu: „Für die dialysepflichtigen Menschen bedeutet die Pandemie eine unmittelbare Lebensgefahr. Deshalb bin ich erleichtert, dass mit der Impfaktion im Dialysezentrum gemeinsam eine gute Lösung gefunden werden konnte.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen