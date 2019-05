00:35 Uhr

Zusammen 91 Jahre im Schuldienst

Schulsekretärinnen gehen in den Ruhestand: (von links) Elfriede Höfner, Gaby Schwarz, Helga Abler.

Sekretärinnen gehen in den Ruhestand

Die Schulsekretärinnen Elfriede Höfner (Grundschule Reisensburg), Helga Abler (Grundschule Süd-Ost Günzburg) und Gaby Schwarz (Grundschule Auf der Bleiche in Günzburg) gehen nach insgesamt 91 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand.

Im Rahmen einer außerordentlichen Dienstversammlung des Personalrats der Grund- und Mittelschulen im Landkreis Günzburg wurden die langjährigen Schulsekretärinnen Elfriede Höfner, Grundschule Reisensburg, 33 Jahre im Schuldienst, Helga Abler, Grundschule Süd-Ost Günzburg, ebenfalls 33 Jahre, und Gaby Schwarz, Grundschule Auf der Bleiche in Günzburg, 25 Jahre im Schuldienst, in den Ruhestand verabschiedet.

„Lebende Legende im Ruhestand“ steht auf jeder der drei Karten, die Elfriede Riedel, stellvertretende Vorsitzende des Personalrates, Gruppe Arbeitnehmer, den drei Kolleginnen überreichte und in ihrer Ansprache die langjährige Dienstzeit und die vertrauensvolle und kollegiale Zusammenarbeit würdigte. In dieser langen Zeit prägten sie in außerordentlicher Art und Weise ihre Arbeit und waren Dreh- und Angelpunkt im Schulsekretariat. (zg)

Themen Folgen