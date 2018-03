15.03.2018

Zuschuss für den „alten“ Kindergarten

Gemeinde Bibertal erhält 224000 Euro

Für die Reaktivierung ihres „alten“ Kindergartens in Kissendorf hat die Gemeinde Bibertal circa 260000 Euro an Bau-, Technik- und Einrichtungskosten investiert. Im Rahmen einer Feierstunde hat Bürgermeister Oliver Preußner nun einen Zuschuss in Höhe von 224000 Euro von Staatssekretär Johannes Hintersberger in Augsburg in Empfang nehmen können.

Damit hat sich der Freistaat Bayern mit knapp 85 Prozent an dieser Gesamtmaßnahme beteiligt, mit der die Gemeinde weitere 25 Kindergartenplätze in Kissendorf geschaffen hat.

Weil der Bedarf immer mehr steigt, hat das Kinderhaus St. Mauritius in Kissendorf einen neuen Gruppenraum erhalten. Er befindet sich im alten Kindergartengebäude, dem Westteil der Mehrzweckhalle Kissendorf, als Außenstelle. Die Kinder sind schon Anfang November eingezogen. (zg, mit sawa)

