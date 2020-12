vor 33 Min.

Zwei 19-Jährige rasten aus und stehen jetzt in Günzburg vor Gericht

Plus Warum die strafrechtlichen Konsequenzen für die Angeklagten so unterschiedlich ausfallen und wer in Günzburg "der Chef" ist.

Von Wolfgang Kahler

Zwei junge Leute gleichen Alters haben vom Günzburger Jugendrichter Strafen kassiert, weil sie gewalttätig geworden waren. Eine 19-Jährige hatte sich mit der Polizei angelegt, ein junger Mann hatte zwei Schüler traktiert. Und doch fielen die Urteile völlig unterschiedlich aus: Die junge Frau kam mit einer Verwarnung davon, der 19-Jährige bekam acht Monate Jugendstrafe mit Bewährung.

Im Juni dieses Jahres kam es in Günzburg am Treppenaufgang zwischen Ichenhauser Straße und dem Schloss zur folgenschweren Begegnung zwischen dem jungen Mann und den Opfern, zwei Schüler im Alter von 15 Jahren, die als Zeugen den Vorfall schilderten. Der 19-Jährige hatte mit einem der beiden Jugendlichen sprechen wollen, es ging ihm wohl um seine Rolle als Platzhirsch. „Das ist mein Revier, ich bin hier der Chef“, der Konkurrent solle sich nicht mehr dort blicken lassen, lautete seine unmissverständliche Ansprache. Wer denn in Günzburg der Chef sei, fragte Jugendrichter Walter Henle den Angeklagten: „Der Herr Jauernig“, kam wahrheitsgemäß zurück.

Die Würgemale waren deutlich zu sehen

Nach dem verbalen Schlagabtausch geriet das Treffen des Trios völlig aus den Fugen, denn der Angeklagte gab dem einen der beiden 15-Jährigen eine Ohrfeige und verpasste ihm einen Faustschlag in den Magen. Den Freund des Opfers provozierte der Angeklagte mit üblen Beleidigungen. Der 15-Jährige wollte sich das nicht gefallen lassen und blieb stehen.

Da bekam er vom Angreifer einen Stoß, stolperte und verletzte sich beim Sturz auf eine Sitzbank an der Schulter. Dann stürzte sich der 19-Jährige auf das Opfer und würgte es mit einer Hand. Die Würgemale waren deutlich sichtbar, wie ein Polizeibeamter als Zeuge aussagte, der die beiden Opfer vernommen hatte. Bei der gewalttätigen Auseinandersetzung ging es jedoch nicht um Verteilungskämpfe im Drogengeschäft, wie Richter Henle zunächst vermutet hatte. Grund des Ausrasters sei eine psychische Erkrankung, die der Mann sich durch Rauschgiftkonsum eingehandelt und die ihm den Verlust seines Arbeitsplatzes eingebracht hatte. Dies habe zur Perspektivlosigkeit geführt, sagte der 19-Jährige.

Besonders negativ wirkten sich fünf Vorstrafen für den Angeklagten aus, darunter zweimal Körperverletzungen. Sogar Daniela Riedel von der Jugendgerichtshilfe hielt eine Jugendstrafe für angemessen. Acht Monate mit Bewährung verhängte Richter Henle für versuchte Nötigung, Beleidigung und gefährliche Körperverletzung, dazu 40 Stunden gemeinnützige Arbeit und ein Antiaggressionstraining. Von einem zweiwöchigen Dauerarrest, wie von der Staatsanwältin zusätzlich gefordert, sah der Richter ab. Er warnte den Angeklagten jedoch, dass er hinter Gittern landen werde, sollte er gegen Bewährungsauflagen verstoßen.

Junge Frau tritt und beleidigt Polizeibeamte

Deutlich besser kam eine 19-Jährige in einer weiteren Verhandlung weg. Die junge Frau war gegenüber Polizeibeamten völlig aus der Rolle gefallen, hatte mit Füßen getreten und sie beleidigt. Sie war angeklagt wegen Widerstands und Körperverletzung. Im Juni dieses Jahres war die 19-Jährige von ihrem Freund in der Nähe des Marktes Buch im Nachbarlandkreis Neu-Ulm nach einem Streit nachts des Autos verwiesen worden. Anwohner hatten die herumirrende alkoholisierte junge Frau bemerkt und die Polizei alarmiert. Als die Beamten die nur leicht bekleidete 19-Jährige in Sicherheitsgewahrsam nehmen wollten, rastete die junge Frau aus. Erst warf sie den Beamten üble Schimpfworte an den Kopf, wehrte sich vehement und traf einen Polizisten mit einem Fußtritt am Schienbein.

Über ihren Anwalt Ingo Hoffmann (Neu-Ulm) räumte sie ihre Verfehlungen ein, wegen erheblicher Alkoholisierung könne sie sich an Details aber nicht mehr erinnern. Die junge Frau hat sich bei der Polizei bereits persönlich und schriftlich entschuldigt und war noch nie strafrechtlich aufgefallen. Das Urteil von Jugendrichter Henle fiel mit einer Verwarnung und einer Geldauflage von 1000 Euro zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung durchaus milde aus.

Eine Bagatelle sei diese Sache jedoch nicht gewesen, betonte Henle. Die 19-Jährige entschuldigte sich für ihr Verhalten und nahm das Urteil sofort an.

