14.03.2020

Zwei Bäder schließen

Leipheim noch offen

Mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage schließen in der Region auch immer mehr Bäder. Thannhausens Bürgermeister Georg Schwarz hat die Schließung des Thannhauser Hallenbades ab Freitag bis mindestens zum 5. April angeordnet. Es gebe in Thannhausen seines Wissens keinen einzigen Corona-Fall, auch keinen Verdachtsfall, die Schließung halte er aber als Vorsichtsmaßnahme für erforderlich. Mit Blick auf den Dienst in der Stadtverwaltung gebe es Überlegungen, ob der Personalstand mit Blick auf Corona reduziert werden könne. Bürger sollten es sich überlegen, ob sie nicht dringende Behördengänge verschieben könnten. Beispielsweise sei es eventuell möglich, den Antrag für einen neuen Ausweis auch zu einem späteren Zeitpunkt zu stellen. Wie Martin Strobel, Leiter der Stadtwerke mitteilte, wird ab Montag, 16. März, auch das Krumbacher Hallenbad geschlossen. Diese Regelung gelte für sämtliche Sportstätten vorläufig bis 19. April. „Von der Schließung betroffen sind das Hallenbad Krumbach, die Sporthalle und die Freisportanlage am Schulzentrum Krumbach sowie die Sporthallen der Grundschulen in Krumbach und Niederraunau“, teilt die Stadt mit. Das Bad wird in dieser Saison nicht mehr geöffnet. Das Gartenhallenbad Leipheim bleibt, wie Kreiskämmerer Gernot Korz auf Anfrage mitteilte, zunächst noch geöffnet. Aber die Lage könne sich schnell ändern. Der Landkreis befinde sich hier in intensivem Kontakt mit dem Gesundheitsamt. (pb)

