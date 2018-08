05:00 Uhr

Zwei Einbrecher flüchten bei Burtenbach ins Maisfeld

Warum ein größerer Schaden in einer Maschinenbaufirma wohl noch vereitelt worden ist. Polizei bittet um Hinweise.

In die Maschinenbaufirma Haft im Burtenbacher Industriegebiet wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach Mitternacht eingebrochen.

Als ein Familienmitglied der Firmeninhaber an der Firma zufällig vorbeifuhr, konnte er in den Büroräumen Licht erkennen. Als er nochmals langsam am Firmengelände vorbeifuhr, sprangen zwei Täter aus einem Bürofenster heraus und ergriffen zu Fuß die Flucht in ein angrenzendes Maisfeld.

Die sofort alarmierte Polizei leitete umfangreiche Suchmaßnahmen nach den Tätern ein. Dabei wurden die Beamten der Polizeiinspektion Burgau durch mehrere Streifen umliegender Dienststellen und einen Hundeführer unterstützt. Die Täter konnten allerdings nicht mehr gefasst werden.

Täter haben mehrere Büroräume durchsucht

Die Ermittlungen am Firmengebäude ergaben, dass von den Tätern eine Türe eingetreten und mehrere Büroräume durchsucht wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird von der Polizei als gering beziffert.

Die im Jahr 1990 gegründete Firma bietet in Burtenbach die gleichmäßige Beschichtung von Metalloberflächen und Hohlräumen an, Abkantarbeiten, Laserschneiden, Schweißtechnik, Stahlbau und Walztechnik.

Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer. Einer davon wird als sehr groß und mollig, der andere als eher klein beschrieben. Beide trugen dunkle Kleidung. Wer in der Nacht in Burtenbach verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, diese der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 mitzuteilen.

Themen Folgen