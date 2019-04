vor 55 Min.

Zwei Leistungsträger sagen Servus beim VfL Günzburg

Beim letzten Heimspiel der Saison verabschieden sich zwei Stützen der Günzburger Handballer. Der Gegner wird da fast zur Nebensache. Doch das ist gefährlich.

Die Zeichen stehen auf Abschied beim VfL Günzburg. Am Samstag um 19.30 Uhr empfängt Günzburg die Handballer der HT München zum letzten Heimspiel der Saison. Für Stefan Knittl und Manuel Scholz wird es das Abschiedsspiel. Die Leistungsträger, die zu weinroten Sympathieträgern geworden sind, können in der kommenden Spielzeit aus beruflichen Gründen den Fahraufwand nach Günzburg nicht mehr betreiben. Zusätzlich muss das Bayernliga-Publikum zu Mannschaftskapitän Axel Leix Servus sagen. Er ist nicht nur der „letzte Mohikaner“ aus dem Bezirksoberliga-Team, mit dem Stephan Hofmeister vor sechs Jahren den Günzburger Aufstieg begann. Leix ist auch wegen seines überragenden Einsatzes in der Abwehr zu einem Publikumsliebling geworden. Der stets Fröhliche bleibt dem Verein aber in der Reservemannschaft erhalten.

Die Günzburger haben sich nach einer wegen der Sanierungsarbeiten in der Rebayhalle komplizierten Saisonvorbereitung und schwacher Hinrunde längst mit der Saison 2018/19 angefreundet. Denn das Handballjahr 2019 war eine erneute Demonstration des „Günzburger Weges“: Lauter Schwaben, über Jahre gut ausgebildet, sind trotz eines dünnen Kaders und etlicher Verletzungssorgen in der Rückrundentabelle hinter der Übermannschaft aus Bad Neustadt zum zweitbesten Team avanciert und haben sogar noch ganz kleine Chancen auf die Vizemeisterschaft.

VfL Günzburg: Party nach dem letzten Heimspiel ist schon geplant

Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das Abschluss-Heimspiel. Die Stadt Günzburg hat eigens die Sperrzeit in der ehemaligen Europa-Pokal-Halle verlängert, damit ausgiebig gefeiert werden kann. Der Verein schenkt Fassbier und Cocktails aus. Für die eingefleischten Fans der Günzburger Handballer geht es danach noch in die Jahnhalle zur „Abschiedsparty der Ersten“.

Vorher gibt es aber noch ein Bayernliga-Spiel. Die geplanten Feierlichkeiten setzen auch unter Druck, denn nur ein Sieg bietet eine wirklich gute Feiergrundlage. Mit der Spielgemeinschaft aus dem Hachinger Tal (kurz HT) kommt ein Gegner, der alles dafür tun muss, um die Günzburger Feierlaune zu trüben. Für die Münchner geht es nämlich gegen den Abstieg. 19 Pluspunkte haben die Spieler aus Taufkirchen und Unterhaching gesammelt. Am letzten Spieltag gelang ihnen mit einem 30:21-Heimsieg gegen den TSV Haunstetten ein Befreiungsschlag. Einen Punkt sind sie nun vor den Augsburgern, genau auf dem Rang, der am Ende zum Klassenerhalt reichen dürfte.

Gäste aus München haben vor Kurzem den Trainer gewechselt

Bei den Gästen lief es wie im Vorjahr. Nach starker Hinrunde (diesmal 12:12 Punkte), vermasselten die lebenslustigen Münchner Kindl die Rückrunde. Trainer Christian Sorger, ein Hachinga Handballurgestein, das die frühere Regionalligazeit als Leistungsträger mitbestimmt hatte, nahm deswegen unlängst den Trainerhut. Ihm folgte ein anderes Urgestein, das unbeabsichtigt zur Misere beigetragen hatte. Denn Neu-Trainer Johannes „Danger“ Borschel, einer der besten Kreisläufer der Liga, zog sich zu Rundenbeginn einen Kreuzbandriss zu. Seine Tore fehlten der HT sehr. Als Trainer brachte er zu seinem Einstand gegen den TSV Haunstetten vielleicht den notwendigen Motivationsschub. Mit einem nachfolgenden Heimspiel gegen den Eichenauer SV könnte der Interimslösung der Klassenerhalt noch gelingen.

Auf Gastgeschenke darf er dabei nicht hoffen. Im Gegensatz zum Vorjahr hat der VfL Günzburg die richtige Einstellung zu Abstiegskandidaten gefunden. Da hilft nur „Vollgas“, nur so kann man die Chance konditioneller Überlegenheit nutzen. Günzburger Tempohandball mit angezogener Handbremse geht schlicht nicht.

Trainer Stephan Hofmeister ist nicht nach Feiern zumute

Personell sieht es beim jüngsten Kader der Liga gut aus. Zwar fällt Pascal Buck den Saisonrest weiter aus, Axel Leix ist zu seinem letzten Bayernliga-Heimspiel aber gerade noch rechtzeitig fit geworden und sogar Jonas Guckler kann sich nach seinem Kreuzbandriss wenigstens wieder mit „seiner“ Mannschaft aufwärmen. Ein gutes Gefühl nach einer „verlorenen“ Saison und vielen einsamen Stunden in der Reha.

Trainer Hofmeister lässt sich indes nicht verabschieden. Zum einen arbeitet er als A-Jugendtrainer an einer wichtigen Nahtstelle zur Männermannschaft weiter und wird auch im Hintergrund organisatorische Arbeit verrichten. Und zum anderen, so sagt er selbst, sei er nach der Nicht-Erfüllung seines zweiten Drei-Jahresplanes nicht in Feierlaune. (zg)