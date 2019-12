vor 39 Min.

Zwei Menschen bei Unfall schwer verletzt

An diesem Unfall waren zwei Autos beteiligt.

Bei der Kollision entstand ein Schaden von circa 11000 Euro. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Das sagt die Polizei zur vermeintlichen Unfallursache.

Am Mittwochabend hat sich in Burgau ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen ereignet. Gegen 17.20 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem Wagen auf dem Feldweg unterwegs, der gegenüber der Galgenbergstraße in die Kreisstraße einmündet.

Beim Einbiegen übersah er laut Polizei das Fahrzeug eines 25-Jährigen, der von links kommend vorfahrtsberechtigt in Richtung Remshart fuhr. Durch die Kollision der beiden Autos wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 11000 Euro.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr Burgau war der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen der Johanniter Kötz und des BRK Jettingen, einem Notarztfahrzeug und einer Einsatzleiterin Rettungsdienst am Ort. Die Feuerwehrkräfte sperrten die Strecke, kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsstoffe und leuchteten die Unfallstelle aus. (zg, obes)

