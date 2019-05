vor 39 Min.

Zwei Radfahrer stürzen an der B 16 – einer stirbt

So sah es an der Unfallstelle eine gute Stunde nach dem Unglück aus.

Rätselhafter Unfall in Günzburg: Ein Gutachter liefert erste Erkenntnisse, wie sich das Unglück vom Dienstagnachmittag abgespielt haben könnte.

Unfall mit tödlichem Ausgang: Zwei Radfahrer waren am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr bei Günzburg unterwegs. Im Bereich der Lochfelbenstraße/Einmündung zur B16 kam es zu dem Unglück, bei dem beide Radfahrer stürzten und schwer verletzt wurden. Beteiligt waren laut Polizei ein 51 Jahre alter Mann und ein 57-jähriger Lenker eines E-Bikes. Beide trugen zur Unfallzeit keinen Helm und verletzten sich am Kopf schwer.

Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Für den 57-Jährigen war ein Rettungshubschrauber vor Ort, der aber nicht zum Einsatz kam. Er wurde dann auch mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Noch am Abend erlag der E-Bike-Fahrer seinen schweren Verletzungen.

Ein extremes Ausweichmanöver als Auslöser?

Der Unfallhergang ist noch nicht vollständig geklärt. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt und werden auf Unfallspuren untersucht. Ein Gutachter war bereits vor Ort. Zwischen den Radfahrern soll es demnach nicht zum Zusammenstoß gekommen sein. Der Unfall könnte das Ergebnis eines Ausweichmanövers kurz vor einem Zusammenprall gewesen sein.

Warum sich die Radler so spät gesehen haben, ist nicht bekannt. Bis die Untersuchungen abgeschlossen sind, „kann es Monate dauern“, so ein Beamter am Donnerstag gegenüber der Günzburger Zeitung. Die sachbearbeitende Polizei Günzburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 08221/919-0 zu melden. Insbesondere wird ein Rollerfahrer, der zur Unfallzeit Beobachtungen zu den Zweiradfahrern gemacht haben könnte, gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

