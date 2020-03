19.03.2020

Zwei Unfälle, 120.000 Euro Schaden und Stau auf Autobahn

Ein Sattelzug hatte eine Kettenreaktion ausgelöst. Und beim zweiten Vorfall werden zwei Menschen verletzt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Für mehrere Stunden war die Autobahn A8 am Donnerstag in Richtung München nach zwei Unfällen abschnittsweise gesperrt. Es kam zu einem erheblichen Rückstau. Zwei Menschen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit mindestens 120.000 Euro an.

Gegen 10.25 Uhr war es zum ersten Unfall zwischen dem Elchinger Kreuz und der Anschlussstelle Leipheim gekommen, als der Fahrer eines Sattelzugs geblinkt hatte und den Fahrstreifen wechseln wollte. Ein auf dem mittleren Fahrstreifen nachfolgender Kradfahrer erkannte das Blinken und fuhr ebenfalls nach links. Dort jedoch nahte ein mit höherer Geschwindigkeit fahrender Wagen, bremste ab und wollte dem Motorradfahrer ausweichen. Er streifte das Motorrad leicht, geriet danach aber ins Schleudern und krachte gegen einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. Der Motorradfahrer stürzte nicht. Keiner der Beteiligten verletzte sich, berichtet die Polizei.

Der Sattelzug setzte seinen Weg fort

Über den Sattelzug, der geblinkt und die Kettenreaktion ausgelöst hatte, ist sonst nichts bekannt. Er fuhr in Richtung München weiter.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Günzburg unter Telefon 08221/919-311 in Verbindung zu setzen.



Nach dem ersten Unfall verlangsamte sich der nachfolgende Verkehr. Ein Sattelzug fuhr auf dem rechten Fahrstreifen und bremste ab. Dahinter war ein 43-Jähriger mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann kurz unaufmerksam und erkannte das Bremsmanöver des Sattelzugs zu spät. Er krachte frontal in das Heck des Aufliegers. Die beiden Lkw-Fahrer verletzten sich leicht und wurden in eine Klinik gebracht.

Am Unfallort war ein Rettungshubschrauber gelandet, nahm aber keine Patienten auf. Sattelzug und Anhänger-Gespann wurden erheblich beschädigt. Im Auflieger waren Paletten mit Farbkanistern geladen, welche durch den Aufprall zum Teil auf die Fahrbahn stürzten und ausliefen. Teile des rechten Fahrstreifens und des Seitenstreifen wurden durch die Farbe verschmutzt und müssen aufwändig gereinigt werden. An der Unfallstelle halfen die Feuerwehr aus Langenau und der Autobahnbetreiber Pansuevia. Ab 13.20 Uhr konnte der linke Fahrstreifen in Richtung München wieder befahrbar gemacht werden, am späten Nachmittag war die Fahrbahn wieder freigegeben. (zg)

