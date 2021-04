Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung bei Ettlishofen

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Freitagmorgen auf der Staatsstraße 2020 im Einsatz gewesen.

Auf einer Kreuzung auf der Staatsstraße 2020 bei Ettlishofen hat sich am Freitagmorgen gegen 7 Uhr ein Unfall mit Verletzten ereignet. Laut Polizei hatte eine 19-jährige Autofahrerin am Stoppschild gewartet, um ein von links kommendes Auto passieren zu lassen, übersah aber beim Einfahren in die Kreuzung einen von rechts kommenden Wagen. Dieser kam bei der Kollision ins Schleudern und prallte gegen ein anderes Auto. Auch ein Verkehrsschild wurde bei dem Unfall mitgerissen.

Das Fahrzeug der Verursacherin wurde auf eine Wiese geschleudert. Sie wurde leicht verletzt, ebenso der 72-jährige Fahrer des Autos, das sie übersehen hatte. Der andere Beteiligte, ein 42-Jähriger, blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden nach ersten vorsichtigen Schätzungen von rund 34.000 Euro. Die beiden Verletzten kam in umliegende Krankenhäuser. Im Einsatz waren die Feuerwehren Ettlishofen und Kissendorf, der Rettungsdienst samt Notarzt und die Polizei. (cki)

