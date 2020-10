10:27 Uhr

Zwei Verletzte bei Unfall auf der Staatsstraße bei Kleinanhausen

Auf Höhe von Kleinanhausen hat sich am Freitagvormittag an der Abzweigung nach Unterknöringen ein Unfall ereignet.

Ein Unfall mit zwei Autos hat sich am Freitagvormittag beim Burgauer Stadtteil Kleinanhausen an der Abzweigung nach Unterknöringen ereignet. Die Straße musste gesperrt werden.

Zwei leicht verletzte Personen, ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro sowie viel Arbeit für die Feuerwehr Burgau ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagvormittag auf der Staatsstraße auf Höhe von Kleinanhausen an der Abzweigung nach Unterknöringen ereignet hat.

Eine Autofahrerin, die auf die Staatsstraße abbiegen wollte, übersah laut Polizei einen Wagen, der von Limbach kommend auf der Umgehung unterwegs war. Dessen Fahrerin konnte vor dem Aufprall in die linke Seite des einbiegenden Autos noch bremsen und die Wucht abmildern.

Beide Fahrerinnen kamen verletzt ins Krankenhaus Günzburg

Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus nach Günzburg gebracht. Im Auto der vermutlichen Unfallverursacherin saßen noch eine Frau und ein zweijähriges Kind, die unverletzt blieben.

Die Aktiven der Feuerwehr Burgau leiteten den Verkehr über Großanhausen um, sie reinigten die Unfallstelle von Öl und gaben die Straße gegen 11.15 Uhr wieder frei. (bwz)

