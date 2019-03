vor 33 Min.

Zwei „falsche Polizisten“ in Burgau verhaftet

Betrüger schlüpfen auch in die Rolle von Polizisten, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen.

Mit welcher dreisten Masche Ganoven einen Rentner um viel Geld bringen wollten und womit sie nicht gerechnet hatten.

Ein aufgeweckter Rentner, der Betrügern selbst ein Schnippchen schlug, führte in Burgau am Dienstag zu einem Fahndungserfolg. Das gab das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West erst am Freitag bekannt. Die Polizei nahm zwei Männer fest, die sich selbst als Polizisten ausgegeben hatten. Sie sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Am Montagnachmittag meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter bei einem Rentner telefonisch und erzählte, dass die Geldinstitute keine Sicherheiten mehr bieten würden und auch mit Falschgeld hantierten. In mehreren aufdringlichen Telefonaten warnte der „falsche Polizeibeamte“ vor den Banken und deren Mitarbeiter. Der Anrufer veranlasste in der Folge den Rentner zur Abholung seines Bargeldbestandes von mehreren Tausend Euro und des Schließfaches bei seiner Hausbank.

Das Märchen vom Labor in der Innenstadt

Der Senior, der den Betrugsversuch durchschaut hatte, ging darauf zum Schein ein und begab sich zu seiner Bank. Er unterrichtete die Polizei und vereinbarte das weitere Vorgehen. Als er wieder zu Hause war, gab der falsche Polizeibeamte am Telefon an, dass ihm von der Bank Falschgeld ausgegeben wurde und bereits Bankmitarbeiter verhaftet seien. Zur Prüfung müsste die „Polizei“ das ausgehändigte Geld und Gold sicherstellen und in einem Labor in der Innenstadt untersuchen.

Der „Kriminalbeamte“ an der Straße

Der Rentner wurde aufgefordert, dafür mit seiner Lebensgefährtin in die Innenstadt von Burgau zu fahren und dort die Sachen an einen „Kriminalbeamten“ auszuhändigen. Als die Beiden in der Innenstadt ankamen, forderte der Anrufer diese auf, das Geld und Gold an einen an der Straße wartenden „Kriminalbeamten“ zu übergeben. Soweit kam es nicht, denn der angebliche „Kriminalbeamte“ wurde von tatsächlichen Zivilbeamten festgenommen. Kurze Zeit später konnte auch in einem um die Ecke abgestellten Auto der Komplize des „falschen“ Kriminalers verhaftet werden.

Wie sich im Laufe der weiteren Ermittlungen herausstellte, kommen die beiden deutschen, jeweils 36 Jahre alten Betrüger aus dem Berliner Raum. Am Dienstag sind Haftbefehle erlassen worden. Die mutmaßlichen Betrüger sitzen nun in Gefängnissen.

