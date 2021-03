14:29 Uhr

Zwei verletzte Frauen und 75.000 Euro Schaden bei Unfall in Günzburg

Vom Günzburger Legoland-Kreisverkehr kommend war eine Fahrerin auf der Wilhelm-Maybach-Straße in Richtung Bundesstraße 16/Auffahrt Ichenhausen unterwegs. Dann krachte es.

Zwei verletzte Frauen und hoher Sachschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro verursachte ein Verkehrsunfall in Günzburg am Dienstagmittag. Gegen 12.35 Uhr befuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem Mercedes vom Legoland-Kreisverkehr kommend die Wilhelm-Maybach-Straße in Richtung Bundesstraße 16/Auffahrt Ichenhausen.

Auf Höhe der nicht in Betrieb befindlichen Ampel zum Zubringer Günzburg kam eine 21-jährige Audifahrerin entgegen. Die junge Frau wollte nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Mercedes. Beim Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. (zg)

