Zweite Schulpartnerschaft für Maria-Ward-Gymnasium

Die Günzburger Schule arbeitet nun auch mit dem Autohaus Reisacher zusammen. Welche Vorteile das hat

Keine vier Jahre ist es her, da ist das Günzburger Maria-Ward-Gymnasium eine Partnerschaft mit der Firma Cancom eingegangen. In Kürze folgt eine Kooperation mit einem zweiten Unternehmen – dem BMW-Autohaus Reisacher.

Schulleiter Christian Hörtrich freut sich auf den 18. Mai, wenn die Kooperation zwischen Schule und Unternehmen auch urkundlich festgehalten wird. Vor einiger Zeit sei das Autohaus auf die Schule zugekommen und habe über die Möglichkeiten einer Partnerschaft gesprochen. Die Vorteile für das Maria-Ward-Gymnasium überzeugten den Schulleiter. Es werde Betriebsführungen, Praktika oder auch Bewerbungstrainings für die Schüler geben. Für die Schule selbst entstehen keine Kosten.

Die Zusammenarbeit mit dem familiengeführten Unternehmen mit knapp 600 Mitarbeitern an sechs Standorten – unter anderem in Günzburg und Krumbach – passe gut in „unser Portfolio“, sagt Hörtrich. „Es gibt dort Berufsfelder, die für Gymnasiasten interessant sein könnten.“

Außerdem finde er es spannend, da viele eine ehemalige Mädchenschule nicht unbedingt mit Berufen in der Automobilbranche in Verbindung bringen. Das Unternehmen hofft, durch diese Partnerschaft qualifizierten Nachwuchs für die Berufe zu begeistern und die Schüler möglichst früh für sich gewinnen zu können.

Hörtrich erinnert sich noch gut, wie er im Mai 2017 die erste Schulpartnerschaft einfädelte. Damals ging er auf die IHK zu, die nach einem passenden Betrieb gesucht hat. Mit der Firma Cancom aus Jettingen-Scheppach wurde eine große Firma im IT-Bereich gefunden. Seitdem besteht die langfristige Zusammenarbeit zwischen Schule und Unternehmen. „Wir haben bereits viele Veranstaltungen gemeinsam gemacht. Es ist eine sehr gewinnbringende Arbeit und toll zu sehen, wenn unsere Schüler Tipps für den Arbeitsmarkt von Profis bekommen“, sagt Hörtrich.