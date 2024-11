A8 bei Leipheim: Lkw-Fahrer ohne gültige Papiere unterwegs

Ein Lkw-Fahrer aus der Türkei ist am Dienstag auf der A8 bei Leipheim in eine Kontrolle der Verkehrspolizei geraten. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 47-Jährige weder eine EU-Fahrbescheinigung noch einen gültigen Aufenthaltstitel hatte. Somit durfte er, nach dem Aufenthaltsgesetz, keiner Beschäftigung in der Europäischen Union nachgehen. Deshalb eröffnete die Polizei ein Strafverfahren gegen den Türken.

Zum Zeitpunkt der Kontrolle saß der Chef des Fahrers auf dem Beifahrersitz. Die Polizeibeamten werteten das Kontrollgerät des Lastwagens aus. Sie entdeckten dabei Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten. Der Chef und der Fahrer hatten sich beim Fahren zwar abgewechselt, jedoch war lediglich eine Karte im Kontrollgerät eingelegt. Eine abschließende Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Fahrer eine Aufenthaltsermittlung und gegen den Chef ein Haftbefehl bestand. Der Chef konnte seiner Verhaftung entgehen, nachdem er mehrere Sicherheitsleistungen und einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag hinterlegt hatte. (AZ)