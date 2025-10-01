Polizei stellt an der Rastanlage Leipheim verbotenes „Geschenk“ sicher

Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg haben bei einem 31-jährigen Autofahrer ein verbotenes Messer entdeckt. Er war nach Angaben der Beamten am Dienstagabend mit seinem Pkw auf der A8 in Richtung München unterwegs. Bei der Kontrolle an der Rastanlage Leipheim konnte die Polizei im Fahrzeug das Springmesser auffinden. Der Mann gab an, das Messer für einen Freund als Geschenk gekauft zu haben. Das Springmesser wurde sichergestellt und gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet. (AZ)

