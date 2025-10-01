Icon Menü
A8: Polizei stellt an der Rastanlage Leipheim verbotenes „Geschenk“ sicher

Leipheim

Polizei stellt an der Rastanlage Leipheim verbotenes „Geschenk“ sicher

Auf der A8 wurde ein 31-Jähriger von der Verkehrspolizei kontrolliert und dabei mit einem Springmesser erwischt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
    Ein Autofahrer, den die Polizei an der Rastanlage Leipheim kontrolliert, wollte einem Freund ein Springmesser mitbringen.
    Ein Autofahrer, den die Polizei an der Rastanlage Leipheim kontrolliert, wollte einem Freund ein Springmesser mitbringen. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg haben bei einem 31-jährigen Autofahrer ein verbotenes Messer entdeckt. Er war nach Angaben der Beamten am Dienstagabend mit seinem Pkw auf der A8 in Richtung München unterwegs. Bei der Kontrolle an der Rastanlage Leipheim konnte die Polizei im Fahrzeug das Springmesser auffinden. Der Mann gab an, das Messer für einen Freund als Geschenk gekauft zu haben. Das Springmesser wurde sichergestellt und gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet. (AZ)

