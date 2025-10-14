Transporterfahrer auf der A8 wird positiv auf Kokain und Amphetamin getestet

Am Montagmorgen haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Günzburg einen 30-jährigen polnischen Staatsangehörigen, der mit seinem Kleintransporter auf der A8 in Richtung München unterwegs war, kontrolliert. Die Beamten überprüften unter anderem die Verkehrstüchtigkeit des 30-Jährigen und stellten dabei drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenvortest verlief laut Bericht der VPI positiv auf THC, Kokain und Amphetamin. Deswegen ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Ein Arzt entnahm dem 30-Jährigen eine Blutprobe. Die Beamten untersagten dem 30-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Der Mann muss mit einem Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich und zwei Punkten im Fahreignungsregister rechnen. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!