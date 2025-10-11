Abwasser als Wärmelieferant findet auch der Minister interessant

Die Stadtwerke Günzburg bauen ihre kommunale und regenerative Wärmeversorgung aus. Das hat nicht nur aufgrund der Baustellen im Stadtgebiet für Aufsehen gesorgt, sondern stößt offenbar auch auf Interesse in der bayerischen Landespolitik: Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) besuchte nun die neue Energiezentrale der Stadtwerke, um sich persönlich von der innovativen Technik zu überzeugen.

Die Stadtwerke investieren, wie berichtet, seit Monaten in den Aufbau einer kommunalen Wärmeversorgung. Eine Energiezentrale wurde zuletzt im Bereich der Kläranlage errichtet und das Wärmeleitungsnetz wurde weiter ausgebaut. Seit rund zwei Wochen werden die ersten Gebäude mit der klimafreundlichen Energie beliefert, die aus dem gereinigten Abwasser der Kläranlage gewonnen wird, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Stadt Günzburg.

Günzburg: Stadtwerke-Vorstand Böck erklärt Minister Glauber das Abwasser-Wärmkonzept

Stadtwerke-Vorstand Lothar Böck erläuterte Staatsminister Glauber bei seinem Besuch das Verfahren, das dahinter steht: „Konkret geht es darum, dem jährlich anfallenden Abwasser, das rund drei Millionen Kubikmeter umfasst, Wärme zu entziehen und diese zum Heizen von Gebäuden zu nutzen. Zudem wird ohnehin vorhandene Abwärme aus der Klärgasverstromung eingebunden.“ Das Ziel Günzburgs sei es, einen möglichst hohen Grad an Unabhängigkeit gegenüber fossilen Energiemärkten zu erreichen und so die Energiewende durch die Nutzung regenerativer Ressourcen vor Ort zu schaffen.

Im Jahr 2023 wurden Versorgungsleitungen auf einer Länge von 1,2 Kilometern im Auweg-Areal zwischen der Donau und den Bahngleisen im Zuge des Umbaus von Gewerbebrachen hin zu Wohnfläche verlegt. Weitere Leitungen für die Fernwärme wurden in den vergangenen zwei Jahren im Bereich der Dillinger, Augsburger und Sedanstraße gelegt, insgesamt mehr als 2,5 Kilometer. Zudem gibt es Planungen für die kommenden Jahre.

Ende 2023 wurde mit dem Bau der Energiezentrale vor der Kläranlage begonnen. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung hierfür wurde von der Regierung von Schwaben erteilt. Für die im ersten Bauabschnitt gestartete Versorgung stehen Angaben der Stadtwerke zufolge pro Jahr rund drei Millionen Kilowattstunden zur Verfügung – das sei genug, um den Wärmebedarf von etwa 150 Einfamilienhäusern zu decken. Im Endausbau soll die Kapazität auf zehn Millionen Kilowattstunden steigen und mehrere Hunderte Haushalte oder Verwaltungsgebäude, Behörden, Schulen sowie Bank- und Geschäftsgebäude entlang der Leitungstrassen mit Fernwärme aus Günzburg zu versorgen.

Stadtwerke Günzburg investieren Millionen in Energiezentrale und Leitungsnetz

Umweltminister Glauber nannte die Energiezentrale in Günzburg ein herausragendes Beispiel der Energiewende vor Ort. „Abwasser als Wärmequelle zu nutzen, ist eine kreative Idee und beweist Mut zur Innovation. Günzburg geht bei der Energiewende mit gutem Beispiel voran. Das Projekt setzt ein klares Zeichen für die regionale Versorgungssicherheit. Das Potenzial, dem Abwasser mittels modernster Technik effizient und umweltfreundlich Wärme zu entziehen und zur Versorgung zu nutzen, ist enorm.“ Oberbürgermeister Gerhard Jauernig betonte bei dem Treffen die strategische Bedeutung der kommunalen Wärmeversorgung hervor: „Wir sind Vorreiter im Landkreis und bieten unseren Bürgern damit eine echte marktunabhängige Alternative zur bisherigen Energieversorgung an. Mit dem Kommunalunternehmen Stadtwerke Günzburg erhalten die Kunden einen ehrlichen, verlässlichen und fairen Partner.“ Die Investitionen der Stadtwerke in die Günzburger Energiezentrale betragen in der ersten Ausbaustufe rund vier Millionen Euro, in das Leitungsnetz am Auweg und in der Dillinger und Augsburger Straße werden insgesamt 4,5 Millionen Euro investiert. (AZ)