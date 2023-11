Achterbahn-Unglück: Es könnte zum Prozess gegen Legoland-Mitarbeiter kommen

Plus Nach dem Unfall auf der Feuerdrachen-Achterbahn im August 2022, ist jetzt Strafbefehl gegen zwei beschuldigte Mitarbeiter erlassen worden. Was das bedeutet.

Mehrere Monate lang haben Kripo und Staatsanwaltschaft ermittelt, wie der Achterbahn-Unfall im Sommer vergangenen Jahres im Legoland Günzburg passieren konnte. Jetzt steht fest, warum die zwei Bahnen am 11. August 2022 zusammengestoßen sind. Und auch, wer Schuld daran haben soll.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen teilt am Donnerstag mit, dass gegen zwei Angestellte des Freizeitparks ein Strafbefehl durch das Amtsgericht Günzburg erlassen wurde. Ein 56-jähriger Mechaniker, der seit mehreren Jahren im Legoland tätig war und ein 34-jähriger Angestellter, der hingegen wenige Tage dort erst als Techniker arbeitete, haben nach einer Betriebsstörung nicht sorgfältig genug gehandelt. Die Folge: Fahrlässige Körperverletzung in 29 tateinheitlichen Fällen und jeweils Geldstrafen im vierstelligen Bereich für die beiden Legoland-Mitarbeiter.