Achtung Betrüger: Unbekannte geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus

In Günzburg wurden der Polizei am Mittwoch mehrere Fälle von Betrugsversuchen am Telefon mitgeteilt. Gegen Mittag soll eine Serie von Anrufen bei durchweg älteren Personen begonnen haben: Der oder die unbekannten Anrufer gaben sich zum Teil als Polizisten aus Günzburg aus. Unter dem Vorwand, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und die Angerufenen nun im Fokus der Einbrecher stehen, wurde nach Wertsachen im Haus gefragt. Keiner der Versuche war erfolgreich, so die Polizei. Stets erkannten die Angerufenen die Masche oder die Täter legten auf, als das Telefonat an Angehörige übergeben werden sollte. Insgesamt registrierte die Polizei fünf Betrugsversuche. (AZ)

