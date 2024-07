Ackerbeat 2024: Termin, Line-up, Tickets, Timetable & Anfahrt

Das Ackerbeat ist ein von Freundinnen und Freunden organisiertes Festival, das 2012 erstmals stattfand und seit 2016 öffentlich ist. Dort treten meist professionelle Bands mit eigener Musik und unterschiedlichen Musikstilen auf. Das Festivalgelände befindet sich auf einer Wiese zwischen Bach und Wald nahe Krumbach und wird einmal im Jahr von dem Freundeskreis genutzt. Wir haben uns mal schlaugemacht.

Ackerbeat 2024: Der Termin

Der Veranstalter hat es so verkündet: Das Festival findet am 19. und 20. Juli 2024 in Waltenhausen bei Krumbach statt.

Das Line-up beim Ackerbeat 2024

Diese Acts sind 2024 dabei:

Die Nerven

Skaos

Ouzo Bazooka

Brennenstuhl

Dein Ernst

Leonie singt

Sirkus

Sassafrass

Cali

Tickets fürs Ackerbeat 2024: Wo gibt es Karten?

Zunächst die Preise: Das Festivalticket kostet 40 Euro, ein Tagesticket gibt es für 25 Euro (nur mit Überweisung oder an der Abendkasse).

Ansonsten legt der Veranstalter die folgende Prozedur nahe: Bitte auf das Konto DE25 7205 1840 0040 5735 29 bei der Sparkasse Günzburg - Krumbach mit Vor- und Zuname überweisen. Damit kommt der Name auf die Gästeliste, was bisher gut funktioniert hat und Gebühren spart. Zur Bestätigung des Zahlungseingangs im Zweifelsfall eine Mail an tickets@ackerbeat.de schicken, dann kommt die Info. Tagestickets gibt es an der Abendkasse. Auf der Website des Ackerbeat gibt es auch einen QR-Code, der an PayPal weiterleitet - dann kostet es wegen der Gebühren 2 Euro mehr.

Kinder bis 14 Jahre haben in Begleitung ihrer Eltern freien Eintritt. Es gilt der Jugendschutz. Jugendliche bis 21 Jahre überweisen im Vorverkauf 25 Euro und müssen sich am Einlass ausweisen.

Camping kostet pro Zelt/Kfz 10 Euro extra. Bitte das Kennzeichen auf der Überweisung angeben, um mit dem Fahrzeug auf den Campingplatz zu kommen.

Der Timetable beim Ackerbeat 2024

Die Veranstalter haben diesen Zeitplan veröffentlicht:

Freitag, 19. Juli 2024

Einlass: 18 Uhr

Zeltbühne:

21.20 Uhr: Thomas Putze 19 Uhr: Schlagholzblech

Hauptbühne:

20 Uhr: Brennenstuhl 22 Uhr: Die Nerven 24 Uhr: SKAOS

Samstag, 20. Juli 2024

Einlass: 14 Uhr

Zwei Workshops:

13 Uhr: Djembeworkshop

14 Uhr: Knopfworkshop by Trachtenpunk°

Zeltbühne:

16 Uhr: Tankstelle Ost

17.20 Uhr: Alphorns

19.20 Uhr: mein langsamer Ferrari

21.20 Uhr:

Hauptbühne

15 Uhr: Josema

16.30 Uhr: obio

18 Uhr: Leonie singt

20 Uhr: Sassafrass

22 Uhr: Dein Ernst

24 Uhr: Sirkus

Ackerbeat 2024: Infos zur Anfahrt

Waltenhausen befindet sich 5 km südlich von Krumbach (Schwaben) im Landkreis Günzburg, zwischen Ulm, Augsburg und Memmingen.

Die Festivalwiese liegt etwa 3 km von Krumbach entfernt auf der linken Seite der Thalstraße, wo eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h gilt. Der Zug fährt bis Krumbach, von wo aus der Flexibus nach Waltenhausen gerufen werden kann. Dieser lässt die Fahrgäste direkt am Festival aussteigen. Es wird empfohlen, den Flexibus zu buchen, sobald die Ankunftszeit in Krumbach feststeht.