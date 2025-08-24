Frage der Woche: Wann haben Sie sich zuletzt über ein Parkticket geärgert?

Die Parkplatzsuche in der Innenstadt kann frustrierend sein. Seit Januar 2024 soll ein schrankenloses System das Parken zumindest auf drei Parkplätzen in der Stadt Günzburg vereinfachen. Dabei scannen Kameras beim Einfahren das Kennzeichen des Fahrzeugs, die Daten werden automatisch im Parksystem hinterlegt. Der Autofahrer muss an keiner Schranke mehr warten und erhält auch kein Parkticket mehr. Vor der Ausfahrt muss wie bisher bezahlt werden. An den Parkautomaten wird das Kennzeichen eingegeben, danach erscheint auf dem Bildschirm die Einfahrtzeit und der zu zahlende Betrag. Doch läuft das Parken damit wirklich reibungslos ab?



In einigen anderen Parkhäusern und Tiefgaragen in Deutschland gibt es Probleme mit diesem System. Wir möchten darum diese Woche von Ihnen wissen, wann und wieso Sie sich zuletzt über ein Parkticket oder sogar Strafzahlungen geärgert haben?

Schrankenloses Parken in Günzburg: Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem neuen System?

Nach der Umstellung auf das schrankenlose Parken im Jahr 2024 hatten sich auch in Günzburg immer wieder Nutzerinnen und Nutzer beschwert. Statt um vermeintliche Vertragsstrafen ging es hier aber eher um die Kommunikation und fehlende Kulanz in Ausnahmesituationen. In unserer aktuellen Frage der Woche wollen wir darum wissen, welche Erfahrungen Sie mit dem System gemacht haben. Inzwischen bietet der Betreiber Mobility Hub am Bahnhof und in den Tiefgaragen beim Forum am Hofgarten sowie am Stadtberg an. Wie unkompliziert funktioniert das bei Ihnen – oder wurden Sie schon einmal ungerechtfertigterweise zur Kasse gebeten?

Wie immer können Sie uns eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schicken. Einsendeschluss ist diesmal Freitag, 29. August, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (AZ)