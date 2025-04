28-Jähriger bedroht Passanten in der Günzburger Innenstadt

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag einen aggressiven 28-Jährigen in der Günzburger Innenstadt festgenommen. Gegen 14.55 Uhr war bei der Polizeiinspektion Günzburg die Mitteilung eingegangen, dass zwei Männer in der Dillinger Straße in einen Streit geraten waren, in dessen Verlauf einer der beiden ein Messer zog und mit diesem hantierte. Zudem sei dieser Mann auch bereits im Vorfeld aggressiv gegenüber anderen Passanten aufgetreten.

Während umgehend mehrere Streifenwagenbesatzungen zur Einsatzörtlichkeit eilten, entfernte sich der Verdächtige vom Einsatzort. Im Rahmen der Fahndung stellte eine Streifenbesatzung den Mann rennend fest und forderte ihn auf, stehenzubleiben, was dieser jedoch zuerst ignorierte. Nachdem die Beamten zu Fuß die Verfolgung aufnahmen, gelang es, den Mann anzuhalten, der sich jedoch sofort aggressiv gegenüber den Beamten verhielt. Da er den polizeilichen Aufforderungen nicht nachkam, brachten die Beamten ihn unter Anwendung von Zwangsmitteln, auch unter Vorhalt der Dienstwaffe, zu Boden. Hierbei fanden die Beamten ein Einhandmesser auf. Den 28-Jährigen fesselten die Einsatzkräfte. Er wurde im Anschluss in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Zeugen, welche von dem Mann angegangen oder bedroht wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08221/919-0 bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. Von erheblicher Bedeutung wäre insbesondere, dass sich der Mann, mit dem der 28-Jährige in Streit geriet, bei der Polizei meldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Hergang und Hintergrund der Streitigkeit dauern an. (AZ)

