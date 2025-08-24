Icon Menü
Aggressiver 44-Jähriger verletzt Menschen in Leipheim

Leipheim

Aggressiver 44-Jähriger in Leipheim: Körperliche Auseinandersetzung mit Verletzten und Angriffe auf Polizei

In Leipheim kam es zu einem Vorfall, bei dem ein alkoholisierter Mann eine Gruppe von Personen angriff und mehrere Verletzte hinterließ.
    •
    •
    •
    Gegen den 44-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.
    Gegen den 44-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    In den frühen Sonntagmorgenstunden ist es in der Günzburger Straße in Leipheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Laut Polizeibericht ging hierbei ein 44-jähriger Mann, welcher deutlich alkoholisiert gewesen sei, immer wieder auf eine Gruppe zu und verhielt sich dieser gegenüber aggressiv. Nachdem er mehrfach Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Mitglieder der Personengruppe ausgesprochen hatte, versuchte er laut Polizei zunächst, einen der Beteiligten mit einem Holzbesen zu schlagen. Als eine Streife vor Ort eintraf, entfernte sich der Beschuldigte. Nachdem die Streife den Mann vor Ort nicht mehr antreffen konnte und die Lage vor Ort beruhigt war, verließ die Streife den Ort nach erfolgter Anzeigenaufnahme. Rund 15 Minuten später gingen erneut Notrufe aus der zuvor genannten Gegend ein, wie die Polizei weiter berichtet: Der Beschuldigte sei mit einer Glasflasche bewaffnet zurückgekehrt und habe mit dieser gegen den Kopf eines Geschädigten geschlagen, wobei die Flasche zu Bruch ging. Anschließend nahm der Beschuldigte nach Angaben der Beamten eine Holzlatte und schlug damit gegen einen weiteren Geschädigten.

    Die Personen konnten den Angreifer zu Boden bringen, wobei dieser einem der Geschädigten in den Oberschenkel biss. Dem Beschuldigten gelang es laut Polizei erneut zu flüchten, bevor eine Streife vor Ort eintraf. Während der Fahndung und Anzeigenaufnahme kehrte der Beschuldigte, erneut mit einer Holzlatte bewaffnet, zurück und ging bedrohlich auf die eingesetzten Beamten zu. Diese konnten ihn unter Androhung von unmittelbarem Zwang zu Boden dirigieren und festnehmen. Anschließend wurde der Beschuldigte zur Polizeiinspektion Günzburg verbracht und dort in Gewahrsam genommen. Gegen den Herrn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. (AZ)

