Mann randaliert in Pension in Ichenhausen und verletzt Polizisten bei Festnahme

Eine Streitigkeit in einer Pension in Ichenhausen ist am Montagmittag eskaliert. Das berichtet die Polizei Günzburg. Ein Gast hatte laut Angaben der Beamten in seinem Zimmer mehrere Einrichtungsgegenstände derart beschädigt, dass ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden war. Der Wirt bat ihn, die Pension umgehend zu verlassen, was er jedoch verweigerte. Nach Eintreffen der Beamten war der 38-jährige Mann aggressiv und unkooperativ und verweigerte die Herausgabe seiner Ausweisdokumente und des Pensionsschlüssels, wobei er schließlich die Beamten angriff. Bei der Fesselung des Mannes wurde ein Polizeibeamter durch die Gegenwehr des 38-Jährigen leicht verletzt, teilt die PI Günzburg mit. Im weiteren Verlauf soll er zudem die anwesenden Polizeibeamten beleidigt haben.

Der Mann wurde schließlich zur Polizeiinspektion verbracht und nach der Anzeigenaufnahme wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Beleidigung entlassen. Am späten Abend tauchte der 38-Jährige erneut in der Pension auf, um seine dort verbliebenen persönlichen Gegenstände abzuholen. Da er keinen Schlüssel mehr hatte, trat er kurzerhand die Zimmertür ein. Daraufhin wurde die Polizei erneut alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten war dieser jedoch nicht im Zimmer, sondern befand sich vor dem Gebäude. Er bat die Beamten um seine persönlichen Gegenstände, die ihm aus seinem Zimmer herausgeholt wurden. Hierbei wurde jedoch in dessen Zimmer eine Menge Cannabis entdeckt, die deutlich über der für eine Person zulässigen Gesamtmenge lag. Aus diesem Grund und wegen der beschädigten Tür wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)