Arbeitsplatz Stall: Studie untersucht Agrar-Jobs im Landkreis Günzburg

Agrar-Beschäftigte im Landkreis Günzburg, die in ihrem Job ständig mit Tieren zu tun haben, erhalten die Chance, bei einer bundesweiten Umfrage für eine Agrar-Studie mitzumachen. Darauf hat die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) hingewiesen. Der Fragebogen ist nach Angaben der Gewerkschaft online – per Smartphone, Tablet oder am Computer – aufzurufen: www.peco-ev.de/allgemein/onlineumfrage-unter-beschaeftigten-in-der-tierhaltung-und-tierzucht.

Die Studie befasst sich mit den Arbeitsbedingungen, die am Arbeitsplatz Stall herrschen. Das Beantworten der Fragen dauert nach Angaben der Agrar-Gewerkschaft nur rund eine Viertelstunde. Die Online-Umfrage läuft noch bis zum 14. September. „Sie ist völlig anonym“, so die IG BAU Schwaben in einer Pressemitteilung. „Die Arbeit mit Tieren in der Aufzucht oder Mast ist alles andere als ein 08/15-Job. Wer ihn macht, sollte sich deshalb kurz Zeit nehmen, einige Fragen zur Arbeit im Stall zu beantworten“, sagt Michael Jäger von der Agrar-Gewerkschaft. Mit der Online-Umfrage lege nach Angaben der IG BAU zum ersten Mal ein Forscherteam des gewerkschaftsnahen Peco-Instituts den Fokus gezielt auf Beschäftigte und Azubis, die in der Tierzucht und Tierhaltung arbeiten. Dabei gehe es um Arbeitsbedingungen, Löhne, Belastungen und auch um die Zufriedenheit im Job.

Günzburg: IG BAU ruft Agrar-Beschäftigte zur Teilnahme an Umfrage über Arbeitsbedingungen auf

„Vom Huftritt bis zum Staub – Arbeitsschutz im Stall ist dabei ein wichtiges Thema. Auch um Arbeitszeiten geht es natürlich. Immerhin gibt es da, wo Tiere im Stall stehen, eine Sieben-Tage-Woche“, so Jäger. Außerdem brenne den Wissenschaftlern ein anderer Aspekt auf den Nägeln: „Haben Beschäftigte genug Zeit, um sich vernünftig um die Tiere zu kümmern? Oder anders gefragt: Wie groß ist der Arbeitsdruck im Stall?“, so Michael Jäger. Der Vorsitzende der IG BAU Schwaben will nach eigenen Angaben mit seinem Umfrage-Appell erreichen, dass auch „die Situation in den Ställen der Landwirtschaft im Kreis Günzburg mit in die Studie einfließt“. Das Projekt wird nach Angaben der Agrar-Gewerkschaft von der Robert-Bosch-Stiftung unterstützt. (AZ)