Schwerer Unfall in Aichen: Straße ist gesperrt

In Aichen im Landkreis Günzburg ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen. Feuerwehr und Rettungsdienste sind aktuell vor Ort. Die Polizei rechnet mit Schwerverletzten.

Am Samstagvormittag hat sich in Aichen im Landkreis Günzburg ein Unfall mit Schwerverletzten ereignet. Demnach sind an der Kreuzung der Staatsstraßen 2027 und 2025 zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, dürfte einer der Unfallbeteiligten dem anderen die Vorfahrt genommen haben.

Straßensperre nach schwerem Verkehrsunfall in Aichen

Aktuell sind die Feuerwehr und Rettungskräfte vor Ort, die Straße ist bis auf Weiteres gesperrt. Zur Schwere der Verletzungen und dem Sachschaden könne man aktuell noch nichts sagen, hieß es von der Polizei. (AZ)