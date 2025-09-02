Icon Menü
AKW Gundremmingen: Termin für die Sprengung der Kühltürme steht

Gundremmingen

Termin für Sprengung steht: Am 25. Oktober werden die AKW-Kühltürme Geschichte werden

Auf Nachfrage der Redaktion bestätigt der Betreiber RWE jetzt offiziell: Am Samstag, 25. Oktober, fallen die Kühltürme. Auf Gundremmingen wird einiges zukommen.
Von Pauline Held und Sophia Huber
    • |
    • |
    • |
    Der Rückbau des AKW Gundremmingen ist in vollem Gange. Im Zuge dessen werden im Herbst die Kühltürme fallen.
    Der Rückbau des AKW Gundremmingen ist in vollem Gange. Im Zuge dessen werden im Herbst die Kühltürme fallen. Foto: Ulrich Wagner

    Noch ragen sie sichtbar auf, doch ihr Ende ist besiegelt: 2021 wurde das Kernkraftwerk in Gundremmingen im Kreis Günzburg abgeschaltet, vier Jahre später soll nun die Sprengung der beiden Kühltürme erfolgen. Ein Termin für dieses einschneidende Ereignis steht jetzt fest. Am Samstag, 25. Oktober, um 12 Uhr soll es so weit sein. Das Datum für die Sprengung der Kühltürme bestätigt die Konzernpressestelle von RWE auf Nachfrage unserer Redaktion. 11.000 Tonnen Schutt werden entstehen, wenn die beiden 161 Meter hohen Kolosse in sich zusammensacken.

    Die Vorbereitungen im Landkreis Günzburg laufen auf Hochtouren. Man erwartet Tausende Schaulustige, die dieses einschneidende Erlebnis live verfolgen wollen. Wie das Landratsamt Günzburg mitteilt, finden derzeit die Planungen für mögliche, notwendige Straßensperrungen statt. Sobald konkrete Straßensperren und mögliche Umleitungsstrecken für den Samstag im Oktober feststehen, werden diese der Bevölkerung mitgeteilt. Aufgrund des erwarteten hohen Besucherandrangs rechnet das Landratsamt mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und bittet schon jetzt darum, das Gebiet an diesem Tag möglichst zu umfahren.

