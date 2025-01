Betrunkener Fahrer durchbricht Betonpoller und landet im Bach

Am Freitag hat die Fahrt eines alkoholisierten Fahrers in einem Bach geendet. Laut Polizeibericht war der 41-jährige Fahrer gegen 23.30 Uhr auf dem Mühlweg unterwegs. An der Rechtskurve zur Riemgrabenallee fuhr er geradeaus und durchbrach einen Betonpoller, welcher als Straßenbegrenzung diente. Anschließend stach die Fahrzeugfront in den dahinterliegenden Bach ein, heißt es im Polizeibericht weiter. Der laute Knall erweckte die Aufmerksamkeit von Anwohnern, welche den Fahrzeugführer aus seinem Fahrzeug bergen. Dieser konnte sich nach Angaben der Beamten wegen seiner Alkoholisierung nicht selbst befreien. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, sein Wagen erlitt einen Totalschaden und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Wegen der alkoholbedingten Ausfallerscheinungen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Polizei hat gegen den Fahrzeugführer ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

