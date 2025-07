Alkoholisierte Jugendliche geraten am Kinderfest aneinander: Anzeigen wegen Körperverletzung

Bei einer Auseinandersetzung auf dem Festgelände in Leipheim sind am Sonntag gegen 21.30 Uhr ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger aneinandergeraten. Das berichtet die Polizei Günzburg. Nach einem verbalen Streit kam es zu einer Schubserei. Beide Personen waren leicht alkoholisiert, schildern die Beamten. Der 20-Jährige wurde aufgrund von Gesichtsverletzungen mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 17-Jährige verletzte sich leicht an der Hand.

Rund eine halbe Stunde später kam es zu einem ähnlichen Vorfall im Rahmen des Kinderfests. Zwei alkoholisierte 17-Jährige gerieten mit einem Unbekannten in eine Streitigkeit. Einer der beiden wurde laut Polizei durch den Unbekannten kurzzeitig gewürgt, der andere mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Beide wurden schlussendlich leicht verletzt. In beiden Fällen leiteten die Beamten Ermittlungen wegen Körperverletzung ein.

Kurz zuvor hatten die Beamten noch mit einem uneinsichtigen Verkehrsteilnehmer zu tun. Wegen des Festumzugs gab es im Innenstadtbereich Leipheim mehrere Absperrungen. An einer Absperrung der Feuerwehr trat schließlich ein 68-jähriger Verkehrsteilnehmer auf. Obwohl diesem laut Einsatzbericht erläutert wurde, dass er bis zum Ende des Umzugs warten oder die Absperrung anderweitig umfahren muss, versuchte er an der Absperrung vorbeizufahren. Hierbei touchierte er einen dort eingesetzten Feuerwehrmann, wobei dieser leicht verletzt wurde. Anschließend wollte der Mann die Unfallstelle verlassen. Dies konnte eine Streifenbesatzung verhindern. Die Beamten leiteten vor Ort Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht ein. (AZ)