Alkoholisierten Mann in Leipheim auf Kinder angesprochen: Polizei schreitet ein

Leipheim

Mann spricht Kinder in Leipheim an

Der 36-Jährige soll alkoholisiert gewesen sein und Kinder verdächtig angesprochen haben. Eltern riefen die Polizei, die den Mann belehrte.
    Ein Mann soll in Leipheim Kinder angesprochen haben.
    Ein Mann soll in Leipheim Kinder angesprochen haben. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstagmittag haben Zeugen die Polizei Günzburg über eine Person in Leipheim informiert, die Kinder auf verdächtige Weise angesprochen haben soll. Eine Streifenbesatzung konnte laut Polizeibericht vor Ort die Eltern antreffen, die Hinweise auf die Person geben konnten. Schließlich trafen die Beamten einen 36-Jährigen an, der auf die Beschreibung passte und kontrollierten ihn. Dabei stellten die Polizisten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war, heißt es im Polizeibericht weiter. Der Mann sei eindringlich belehrt worden, derartiges Verhalten in Zukunft zu unterlassen. Die Beamten sprachen dem Mann einen Platzverweis aus. Strafbare Handlungen lagen laut Polizei nicht vor. (AZ)

