Autofahren mit Alkohol: Unfall in Bibertal mit 10.000 Euro Schaden

Im Landkreis Günzburg waren am Montagabend zwei Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs. In Dürrlauingen erhielt die Polizei gegen 17.50 Uhr die Mitteilung, dass ein Pkw in Schlangenlinien fahren würde. Die eingesetzte Streife konnte den Mann ausfindig machen. Bei der anschließenden Kontrolle des 46-Jährigen stellte sie fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein des Autofahrers sicher.

In der Böschung gelandet: Auto ist ein Totalschaden

Für einen 34-Jährigen ist das Fahren unter Alkoholeinfluss weniger glimpflich ausgegangen: Laut Polizei war er gegen 17.45 Uhr in Bibertal auf der Staatsstraße Richtung Kissendorf unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Auto die Böschung hinab. Er blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei nach eigenen Angaben einen erheblichen Alkoholgeruch fest. Der Atemalkoholtest habe einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit ergeben, so die Polizei. Sie führte eine Blutentnahme durch und stellte den Führerschein des 34-Jährigen sicher. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. (AZ)