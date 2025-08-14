Alkoholisierter Radfahrer stürzt bei Günzburg in Stacheldrahtzaun

Ein alkoholisierter Radfahrer ist am Mittwochabend auf dem Radweg entlang der B16 bei Günzburg gestürzt und hat sich leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 52-Jähriger auf seinem Pedelec in Richtung Gundelfingen. Kurz vor der Einmündung der Zufahrt zum Flughafen kam er ins Schwanken und stürzte nach links in den Stacheldrahtzaun. Hierbei trug er eine Platzwunde, sowie diverse Hautabschürfungen davon, die durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt wurden. Sachschaden entstand nicht. Zur weiteren Abklärung wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Da er gegenüber den eingesetzten Beamten angab, aufgrund vorangegangenen Alkoholkonsums die Kontrolle über das Pedelec verloren zu haben und ein durchgeführter Atemalkoholtest eine deutliche Alkoholisierung ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)

